09 марта 2021, 02:20
Шесть человек госпитализированы после отравления газом в Дагестане
Двое взрослых и четверо детей доставлены в больницу после отравления газом в Кизилюртовском районе.
Инцидент произошел 8 марта в частном доме в селе Шушановка.
"В Кизилюртовском районе семья из шести человек отравились газом, среди них четверо детей [...] организована проверка", - сообщил со ссылкой на старшего помощника прокурора Дагестана Татьяну Голубову ТАСС. По словам сотрудницы ведомства, никто из них не погиб.
"Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - привел слова информированного источника РИА "Дагестан".
"Кавказский узел" также писал, что 20 февраля в поселке Загородный шесть человек, четверо из которых - дети, были госпитализированы после отравления угарным газом в частном доме.
"Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".
09 марта 2021, 03:19
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Грузинские рестораторы назвали недостаточным частичное снятие ограничений
Заведениям общепита в Грузии разрешено пускать посетителей в закрытые помещения, но лишь до комендантского часа и в будние дни. Отрасль находится на грани выживания, владельцы около половины заведений разорились, отметили опрошенные "Кавказским узлом" рестораторы. По их словам, основной доход рестораны и бары получают по ночам и в выходные.
09 марта 2021, 01:22
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Правозащитники потребовали от властей Грузии защитить права женщин
В Грузии систематически нарушаются права женщин, отметили правозащитники из "Ассоциации молодых юристов", упомянув в качестве типичных случаев насилие в семье, сексуальные домогательства, ранние и принудительные браки, а также принудительные аборты.
09 марта 2021, 00:23
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Акция против насилия над детьми в собрала в Тбилиси более 300 человек
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08 марта 2021, 23:54
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08 марта 2021, 23:06
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08 марта 2021, 23:54
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