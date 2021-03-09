09 марта 2021, 02:20

Шесть человек госпитализированы после отравления газом в Дагестане

Двое взрослых и четверо детей доставлены в больницу после отравления газом в Кизилюртовском районе.

Инцидент произошел 8 марта в частном доме в селе Шушановка.

"В Кизилюртовском районе семья из шести человек отравились газом, среди них четверо детей [...] организована проверка", - сообщил со ссылкой на старшего помощника прокурора Дагестана Татьяну Голубову ТАСС. По словам сотрудницы ведомства, никто из них не погиб.

"Все пострадавшие госпитализированы. Их состояние оценивается как средней степени тяжести", - привел слова информированного источника РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" также писал, что 20 февраля в поселке Загородный шесть человек, четверо из которых - дети, были госпитализированы после отравления угарным газом в частном доме.

Примечание:

 "Спасатели сообщили о тяжелом состоянии детей после взрыва газа в Дагестане", "Пострадавший при взрыве в Батаюрте доставлен в Махачкалу", "Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане".

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