Борцы из Дагестана завоевали пять золотых медалей чемпионата России

14 марта 2021, 14:44

Пять спортсменов из сборной Дагестана по вольной борьбе стали победителями чемпионата России в Улан-Удэ, пройдя один из этапов отбора в российскую сборную на Олимпийские игры в Токио.

Сборная Дагестана по вольной борьбе завоевала 18 медалей на предолимпийском чемпионате России в Улан-Удэ. В частности, обладателями золотых медалей стали Заур Угуев (весовая категория до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг) и Алихан Жабраилов (до 97 кг).

Серебряные медали завоевали также пять борцов из Дагестана: Муслим Мехтиханов (до 61 кг), Загир Шахиев (до 65 кг), Разамбек Жамалов (до 74 кг), Ахмед Усманов (до 79 кг), Даурен Куруглиев (до 86 кг).

Третьи места в своих весовых категориях заняли Абубакар Муталиев (до 57 кг), Курбан Шираев и Абдулмажид Кудиев (до 65 кг), Магомед Курбаналиев и Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг), Гаджи Набиев (до 79 кг), Магомед Рамазанов и Ахмед Гаджимагомедов (до 86 кг), сообщает сегодня РИА "Дагестан".

Чемпионат России по вольной борьбе, который завершился сегодня в столице Бурятии, является частью отбора в сборную России на Олимпийские игры в Токио, информирует NEWS.ru.

Кроме представителей сборной Дагестана, победителями чемпионата России стали Заурбек Сидаков (до 74 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Сергей Козырев (до 125 кг). Европейский квалификационный турнир пройдет 18-21 марта в Будапеште, сообщает сегодня ТАСС.

Российские борцы вольного стиля решили основные задачи на предолимпийском чемпионате, заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. "Основная задача, думаю, здесь была решена. Все те, кто был настроен, кто имел возможности в силу своей подготовки, показали здесь все, что могли. Теперь основное - через несколько дней мы летим в Будапешт на лицензионный европейский турнир, где нужно окончательно решать все задачи. Речь идет о лицензиях на Олимпийские игры в пяти весовых категориях у девочек, трех в греко-римской борьбе и одной в тяжелом весе в вольной борьбе", - приводит его слова агентство.