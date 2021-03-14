Елена Пивоварова выписана из ростовской больницы

14 марта 2021, 08:33

Бывший главред батайской газеты "Вперед" Елена Пивоварова, госпитализированная во время допроса следователя, выписана из больницы на амбулаторное лечение. Она рассказала, что ей отказали в просьбе ознакомиться с заявлением, послужившим основой для возбуждения уголовного дела. Ростовские власти посоветовали "активно и плодотворно включиться в работу" сотрудникам издания после их жалобы на оказание давления и урезания зарплаты.

Как писал "Кавказский узел", в феврале у бывшей главреда муниципальной батайской газеты "Вперед" Елены Пивоваровой и бывшего главного бухгалтера газеты Аваковой прошли обыски по делу о растрате. 19 февраля Пивоварова была госпитализирована в реанимацию с инсультом. 24 февраля ее выписали, но во время допроса у следователя увезли на машине скорой помощи в реанимацию. 26 февраля ее адвокат рассказала, что Пивоварову перевели из реанимации в общую палату. В соцсетях размещаются тенденциозные публикации о виновности Пивоваровой, хотя даже после допроса ее подчиненной остается неясным, в чем именно их подозревают, указала адвокат Евгения Каплунова.

Более 100 журналистов из разных регионов России подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Текст этого обращения опубликован на "Кавказском узле".

Елена Пивоварова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее выписали на амбулаторное лечение. "Ночую я дома, но на целый день ухожу на обследования и лечение в больницу", - сказала она.

По словам Пивоваровой, в Ростовской областной больнице и БСМП, где она лечилась, ей оказали квалифицированную помощь. "Я очень благодарна врачам этих больниц. Они сделали все, что могли и даже больше", - отметила журналистка.

Она рассказала, что после лечения пропало искажение лица, возникшее после инсульта, но пока осталась сильная усталость. 15 марта врачи будут принимать решение, на сколько продлить амбулаторное лечение, пояснила Пивоварова.

По словам журналистки, 19 февраля на допросе у следователя ее адвокат попросила разрешить ознакомиться с материалами дела и разрешением суда на обыск в квартире Пивоваровой, чтобы понять, в чем ее обвиняют и ради чего был проведен обыск. 9 марта от следователя ей пришли письма, датированные 20 февраля, где она значилась как "подозреваемая Пивоварова". В первом из них, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорилось, что Пивоварова и ее адвокат могут знакомиться с "отдельными материалами уголовного дела" 21-22 и 24-26 февраля в следственной части главного следственного управления ГУ МВД по Ростовской области. В другом письме, копия которого также есть в распоряжении "Кавказского узла", сообщалось об отказе в ходатайствах об ознакомлении с заявлением, послужившем основой для возбуждения уголовного дела, и о применении фототехники при ознакомлении с судебным решением о производстве обыска в квартире Пивоваровой (с самим решением было разрешено ознакомиться).

"Хотелось бы увидеть результаты проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Батайска, на основе которой собственно и было возбуждено уголовное дело. По закону меня обязаны уведомить об этом и предоставить экземпляр. Но сейчас мы с адвокатом не можем получить эти материалы. В прокуратуре нам посоветовали обратиться в суд и сказали, что где-то через полгода мы получим эти документы. А пока этот материал вывешен на сайте КСП в виде файла в формате Word, который может быть произвольно изменен, без подписи и печати", - отметила Пивоварова.

В размещенной на сайте КСП справке "Аудит финансовой деятельности ООО "Батайское информационное агентство "Вперед" без даты составления, подписи и печати руководство газеты обвиняется, среди прочего, в "раздувании тиража", когда 4000 экземпляров распространялись бесплатно. Это, по мнению проверяющих, "не привело к получению ожидаемого чистого дохода" в сумме около 10 миллионов рублей, была выплачена "излишняя субсидия" за доставку газеты. Пивоварова обвинена в том, что "в нарушение своих должностных обязанностей", она "не направила деятельность организации на повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, не организовала ведение бухгалтерского учета и отчетности... не обеспечила сохранности приказов и распоряжений, первичных документов бухгалтерского учета, регистров бухгалтерского учета организации".

Пивоварова также отметила, что кампания против нее в социальных сетях сейчас притихла. Она предположила, что всплеск негатива в соцсетсях был вызван обращением к Путину. "Кому-то хотелось доказать, что... (Пивоварову) надо сжить со света. Сейчас молчат, видимо, поняли, что перегнули палку", - заключила она.

В связи с болезнью Пивоваровой заседание по иску о ее незаконном увольнении было перенесено но 15 марта, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Евгения Каплунова.

8 декабря 2020 года бывший главред батайской газеты "Вперед" Елена Пивоварова рассказала, что подала иск в суд о восстановлении в должности. По ее словам, острого конфликта с мэрией не было, а причина увольнения лежит в коммерческой плоскости: учредитель издания, комитет по управлению имуществом, не пополнил капитал ООО "Батайское информационное агентство Вперед", и поэтому к концу 2020 года газета "стала бы принадлежать самой себе, а у администрации на нее были другие планы". Слова Владимира Путина о том, что местным чиновникам следует разобраться в ситуации с увольнением Пивоваровой, означают указание восстановить ее в должности, пояснил политолог Андрей Серенко после пресс-конференции президента.

Адвокат отметила, что не очень верит в эффективность письма журналистов в поддержку Пивоваровой Путину. "Мы не очень надеемся на то, что Владимир Владимирович поможет нам, поскольку на местах указы президента не работают. Зато (после обращения к Путину) мы получили всевозможные отписки из всех инстанций", - подчеркнула она.

Власти проигнорировали жалобы журналистов

Глава управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин встретился с сотрудниками газеты "Вперед" в начале марта. Встреча стала следствием направленного коллективом газеты полпреду президента в ЮФО Владимиру Устинову, правительству Ростовской области и администрации Батайска письма от 4 февраля, следует из аудиозаписи встречи, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В письме, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла", отмечается, что сменившая Пивоварову осенью 2020 года новый главред урезала зарплаты ряду сотрудников, обвиняет их в шпионаже, на журналистов оказывается давление, чтобы вынудить их уволиться, часть из них уже написала заявления об уходе.

"Руководитель постоянно кричит, оскорбляет сотрудников, доводит до слез, что негативно отражается на рабочем процессе, при этом ведет себя высокомерно по отношению к подчиненным", - указали сотрудники газеты. Новый главред "не интересуется работой сайта газеты, что привело к снижению его посещаемости", указано в письме. "Мы не за бывшего руководителя ООО БИА "Вперед" и не за нынешнего, мы хотим работать в нормальных условиях, продолжать заниматься развитием сайта, подпиской, рекламой и выпуском газеты для своего любимого города… В силу сложившихся обстоятельств 90 процентов коллектива вынуждены будут оставить любимую работу, которой отдали много лет и сил", - указали авторы письма.

Новый редактор требовала прекратить вести запись встречи, угрожая обращением в ФСБ и Следкомитет, после чего покинула аудиторию, следует из аудиозаписи. Журналисты пожаловались Тюрину на самоуправство и угрозы, на урезание зарплат, обвинения в шпионаже. Среди жалоб, в частности, также указывалось принудительное, без согласования с журналистами назначение на дежурство на сайте, хотя ранее такой практики не существовало.

Одному из сотрудников редакции сообщили, что его зарплата в апреле составит 6800 рублей, причем, за эти деньги предложили работать полный рабочий день, другой сотруднице зарплату урезали с 28000-30000 до 13000 рублей, следует из жалоб журналистов, озвученных на встрече. Для получения нормальной зарплаты журналистам обозначили объем работ, который физически невозможно выполнить, заявили сотрудники редакции. Кроме того, в ведомостях о зарплате журналисты расписываются за одни суммы, а получают куда меньшие, указали они.

Сотрудники редакции также отметили изменение содержания материалов в газете. По их словам, им запретили писать о городских проблемах, принимать жалобы у жителей Батайска и создавать по ним материалы. "Сейчас даже стыдно сказать, где ты работаешь, - газета стала полностью проадминистративной. Раньше была гордость за работу, а теперь стыдно", - сказал на аудиозаписи сотрудник газеты. "Если вы хотите сохранить редакцию, то должны поставить сильного руководителя. Пусть это будет не Пивоварова, но человек достойный", - заключили они.

В полученном сотрудниками редакции письме от 11 марта за подписью Тюрина, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", содержится похвала в адрес нового руководителя газеты и ее действий по "оптимизации". В нем указано, что эти действия "позволили не допустить появления просроченной задолженности по заработной плате на предприятии, начать погашение задолженности по коммунальным платежам, налогам" и приводились заявления нового главреда о том, что зарплаты журналистов за декабрь 2020 - февраль 2021 года стали на 16-49 тысяч рублей выше их зарплат в декабре 2019-феврале 2020.

Тюрин признал, что в редакции сложилась "тяжелая психологическая атмосфера", отсутствует прозрачность в трудовых и финансовых отношениях и обратная связь между сотрудниками и руководством, следует из письма. Для решения этой проблемы правительство Ростовской области провело с новым главредом "необходимые консультации, направленные на нормализацию отношений в коллективе, проведения общих собраний коллектива по развитию предприятия, разработки планов внутреннего взаимодействия", указано в документе. Журналистам предложили "активно и плодотворно включиться в работу по выведению предприятия из кризиса". "Уверен, что принятые меры позволят решить конфликтную ситуацию, нормализовать трудовые отношения, обеспечить выплату достойной заработной платы", - говорится в письме.