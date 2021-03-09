09 марта 2021, 14:19

Два бывших министра арестованы в Азербайджане

Бывший глава МВД Нахичевани Ахмед Ахмедов и экс-министр образования автономной республики Мамед Гарибов арестованы по подозрению в хищениях, сообщили сегодня силовики.

Бывший министр образования Нахичеванской Автономной Республики Мамед Гарибов арестован по уголовному делу, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Что стало причиной уголовного преследования чиновника, в ведомстве не уточнили, сообщает "Sputnik Азербайджан".

Ранее, сегодня, Генпрокуратура подтвердила информацию СМИ об аресте бывшего главы МВД Нахичевани Ахмеда Ахмедова. По неофициальным данным, он арестован на четыре месяца.

Ахмедов занимал должность министра внутренних дел автономной республики в 2000-2017 годах, информирует агентство.

По данным правоохранительных органов, Мамед Гарибов также обвиняется в присвоении денежных средств. Гарибов был назначен министром образования в феврале 2016 года и освобожден от должности в июле 2018 года, пишет haqqin.az.

Примечание:

"Аналитики исключили связь арестов чиновников в Азербайджане с коррупцией", "Арестован замглавы погранслужбы Азербайджана", "Аналитики объяснили задержания районных чиновников в Азербайджане".

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