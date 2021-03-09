09 марта 2021, 14:19
Два бывших министра арестованы в Азербайджане
Бывший глава МВД Нахичевани Ахмед Ахмедов и экс-министр образования автономной республики Мамед Гарибов арестованы по подозрению в хищениях, сообщили сегодня силовики.
Бывший министр образования Нахичеванской Автономной Республики Мамед Гарибов арестован по уголовному делу, сообщили сегодня в Генеральной прокуратуре Азербайджана.
Что стало причиной уголовного преследования чиновника, в ведомстве не уточнили, сообщает "Sputnik Азербайджан".
Ранее, сегодня, Генпрокуратура подтвердила информацию СМИ об аресте бывшего главы МВД Нахичевани Ахмеда Ахмедова. По неофициальным данным, он арестован на четыре месяца.
Ахмедов занимал должность министра внутренних дел автономной республики в 2000-2017 годах, информирует агентство.
По данным правоохранительных органов, Мамед Гарибов также обвиняется в присвоении денежных средств. Гарибов был назначен министром образования в феврале 2016 года и освобожден от должности в июле 2018 года, пишет haqqin.az.
"Аналитики исключили связь арестов чиновников в Азербайджане с коррупцией", "Арестован замглавы погранслужбы Азербайджана", "Аналитики объяснили задержания районных чиновников в Азербайджане".
09 марта 2021, 15:09
-
Суд по делу Кочаряна отложен из-за госпитализации Сейрана Оганяна
Суд по делу о свержении конституционного строя в Армении отложен в связи с болезнью бывшего вице-премьера Армении Армена Геворгяна и госпитализацией бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна.
09 марта 2021, 14:29
-
Ахра Авидзба прекратил голодовку
Бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба прекратил голодовку, сообщила сегодня Служба госбезопасности. Уголовное преследование Авидзбы является внутренним делом республики, заявило посольство России в Абхазии.
09 марта 2021, 13:54
-
Пользователи соцсети связали массовое отравление в Махачкале с мусорным коллапсом
Массовая госпитализация жителей Махачкалы стала четвертым с начала года инцидентом с отравлением в Дагестане, и произошла она на фоне проблем в регионе с вывозом мусора. Из-за скопления бытовых отходов источники питьевой воды загрязнились, что и стало причиной отравления, предположили пользователи Instagram.
09 марта 2021, 13:07
-
Юристы призвали президента Армении решить вопрос с отставкой главы Генштаба
Адвокаты и активисты, собравшиеся около резиденции президента Армении, потребовали от него сегодня направить в Конституционный суд проект указа об отставке начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Армен Саркисян не использует свои полномочия, чтобы предотвратить развитие политического кризиса, указали они.
09 марта 2021, 12:45
-
Следком уточнил число пострадавших от отравления в Махачкале
22 взрослых и 27 детей в Махачкале 6 и 7 марта поступили в медучреждение с симптомами острой кишечной инфекции, сообщили сегодня следователи, возбудив дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
-
09 марта 2021, 07:10
Жители Грузии добились остановки подготовительных работ к строительству Намахванской ГЭС
-
09 марта 2021, 04:17
Республики Северного Кавказа оказались аутсайдерами рейтинга доступности ипотеки
-
08 марта 2021, 20:351
Активистки в Баку выступили против гендерного неравноправия
-
08 марта 2021, 18:351
Техработы на курорте "Эльбрус" отложены после возмущения туристов
-
08 марта 2021, 16:21
Полиция разогнала марш феминисток в Баку
-
08 марта 2021, 13:35
Родственники сообщили о ходе следствия по делу Джумаева
-
09 марта 2021, 14:29
Ахра Авидзба прекратил голодовку
-
09 марта 2021, 12:45
Следком уточнил число пострадавших от отравления в Махачкале
-
09 марта 2021, 02:20
Шесть человек госпитализированы после отравления газом в Дагестане
-
08 марта 2021, 17:41
Прокурор в Ростовской области арестован по делу о взятке
-
08 марта 2021, 11:58
Карабахские спасатели отменили поиск тел погибших
-
07 марта 2021, 20:59
Электроснабжение в Дагестане восстановлено
-
07 марта 2021, 17:28
Полиция применила силу к участникам шествия в Тбилиси
-
07 марта 2021, 15:35
Зампрокурора Таганрога задержан по делу о взятке
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
09 марта 2021, 05:14
Дорога в Баку перекрыта из-за оползня
-
08 марта 2021, 20:351
Активистки в Баку выступили против гендерного неравноправия
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
09 марта 2021, 14:42
Ветер с АпшеронаБольшая стирка в Нахчыване 7
-
09 марта 2021, 10:23
Ветер с АпшеронаУход журналистов в youtube вынужденный и правильный 2
-
08 марта 2021, 14:24
Ветер с АпшеронаМолодчик Пашаев, работает с Азербайджаном, несмотря на... 60
-
08 марта 2021, 11:5614
Депортация балкарцев
-
04 марта 2021, 19:131
Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне
-
09 марта 2021, 01:20Во Владикавказе открылась выставка посвященная проблеме домашнего насилия
-
08 марта 2021, 23:459 семей из посёлка репатриантов в Адыгее не подключены к системе газоснабжения
-
07 марта 2021, 07:57Микрорайон Гагаринский города Сочи: реновация или капремонт?
-
06 марта 2021, 15:45С 1 мая будет запущен электропоезд по маршруту Владикавказ - Туапсе
-
04 марта 2021, 23:24О ситуации с медицинским обслуживанием в Сочи
-
08 марта 2021, 10:00
Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?
-
04 марта 2021, 16:58
В феврале 2021 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали четыре человека