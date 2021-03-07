Жители Абхазии пожаловались на отключения света сверх графика

07 марта 2021, 07:09

В течение двух дней электроэнергия в Абхазии подается по графику в связи с ремонтом на высоковольтной линии. Этот график не соблюдается, из-за внезапных отключений портится бытовая техника, пожаловались местные жители, рассказавшие, что вынуждены подолгу оставаться без света.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 23 февраля на подстанции "Синоп" в Сухуме вышел из строя фидер - цепь с распределительными устройствами, в связи с аварией без света остались жители района Турбазы. На следующий день на следующий день "Черноморэнерго" отчиталось о ликвидации аварии и подаче электроэнергии. Из-за частых отключений энергоснабжения люди лишаются также обогрева и возможности приготовить пищу, заявили горожане.

Жители Абхазии регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии. С 11 декабря 2020 года республика начала получать переток из России из-за увеличивающегося дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. В конце декабря жители Сухума жаловались, что энергоснабжение отключается ежедневно. "Черноморэнерго" связало проблемы с подачей электроэнергии с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют.

Специалисты компании "Черноморэнерго" сообщили о введении графика подачи света в некоторых районах Абхазии 5 марта в связи с ремонтными работами на ВЛ-500 Кавкасиони в России.

5 марта с 06.00 до 9.00 мск "без подачи электроэнергии останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и часть Ткуарчалского района", кроме того, с 10.00 до 13.00 мск "будет отключена ПС Гудаута-110 в связи с ремонтно-восстановительными работами по инвестпрограмме", говорится на странице компании в Facebook.

Вечером 5 марта компания отчиталась о продолжающемся ремонте высоковольтной линии и продолжающихся ограничениях. На следующий день энергетики сообщили, что ремонтные работы на линии "результатов не принесли". "Сегодня (6 марта) специалисты РУП "Черноморэнерго", а также руководство компании совершили инспекционный облёт участка ВЛ-500 Кавкасиони, проходящего по территории Абхазии. Визуальный осмотр повреждений на нём не выявил... До ввода в строй её в электросетях республики будут сохранятся временные ограничения", - информировала компания.

Жители Абхазии посетовали, что график отключений, о котором объявила компания, не соблюдается.

"Какой график? Свет отключают через каждые полчаса. И это ваш график?", - возмутилась Ирина-Нина Турмушева.

"Как же вы надоели вне графика отключать, даже элементарно это соблюсти не в состоянии", - поддержала ее Таир Кучбериа.

"Отключайте хотя бы по графику, а то дополнительно полдня сидим без света, утром воду не дали", - написала Elisa Salvatore.

Авторы комментариев указали, что из-за несоблюдения графика отключений портится бытовая техника.

"У нас в Агудзере третий раз сегодня отключают. Из-за отсутствия графика мы не можем отключить заранее электроприборы. Неужели сложно его составить и оповестить население!" - возмутилась Elena Kiut.

"Им все равно, что техника горит, что света и воды нет, и народ в крайне тяжелом положений", - написала Медея Жвания.

"Потом с испорченной техникой придём к вам!" - пригрозил Адгур Когония.

Напомним, в конце декабря компания "Черноморэнерго" заявила, что проблемы в энергетике в Абхазии связаны с нелегальными подключениями оборудования для майнинга криптовалют. Нелегальные майнинговые фермы общей мощностью около 25 мегаватт обесточены во время масштабных рейдов в Абхазии, сообщила в январе милиция.