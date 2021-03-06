Около 600 грузовых автомобилей ожидают открытия проезда по Военно-Грузинской дороге. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

06 марта 2021, 10:58

Около 600 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе"

Водители примерно 600 большегрузов ожидают на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на проезд по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", с 4 марта все ограничения на движение по дороге на участке Владикавказ - Ларс были сняты.

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств и функционирует в штатном режиме, сообщило сегодня утром управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Скриншот изображения веб-камер с сайта https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlНесмотря на то, что дорога Степанцминда - Ларс открыта без ограничений, на российской стороне в очереди скопилось около 600 фур, пишет сегодня со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центр кризисного управления МЧС по Северной Осетии издание News.am. Эту информацию сегодня также передало издание "Sputnik Армения".

О затрудненном проезде через КПП "Верхний Ларс" также сообщили пользователи в группе "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте". "Да сколько можно уже. Откройте эту дорогу уже, чтоб люди смогли поехать!" - написал пользователь Сулейман Шах-Лери.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 10.00 мск на въезде в Россию из Грузии очереди нет, а на самом КПП стоят легковые машины и фуры. На выезде из России видна длинная очередь большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, указано на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, скорость ветра 3 метра в секунду, температура -7 градусов. Ночью температура понизится до -11, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Транскам открыт для движения транспорта", "Около 400 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 марта 2021, 16:26

  • Урбанисты оценили последствия частой смены мэров в Грозном

    Частая смена мэров, как это происходит в Грозном, отрицательно сказывается на управлении городом, считает урбанист Святослав Мурунов. Урбанисты Александр Согомонов и Лада Дубинина указали на общую для российских городов проблему отсутствия стратегии развития.

06 марта 2021, 15:35

  • Участники акции протеста в Ереване потребовали встречи с президентом

    Митингующие в столице Армении ветераны боевых действий переместились в центр города, где объединились с протестующими оппозиционерами. Бывшие военные потребовали встречи с президентом Арменом Саркисяном и пригрозили митингом у его резиденции в случае попытки уклониться от переговоров.

06 марта 2021, 15:04

  • Азербайджанский активист осужден по делу о распространении COVID-19

    Суд в Баку 5 марта признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавирусной инфекции и приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии. Защита заявила о необоснованности приговора. Супруга осужденного сочла причиной преследования намерение мужа провести одиночный пикет с требованием отставки главы государства.

06 марта 2021, 14:03

06 марта 2021, 13:37

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи