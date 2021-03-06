Около 600 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе"

06 марта 2021, 10:58

Водители примерно 600 большегрузов ожидают на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на проезд по Военно-Грузинской дороге, сообщили спасатели.

Как сообщал "Кавказский узел", с 4 марта все ограничения на движение по дороге на участке Владикавказ - Ларс были сняты.

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов автотранспортных средств и функционирует в штатном режиме, сообщило сегодня утром управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Несмотря на то, что дорога Степанцминда - Ларс открыта без ограничений, на российской стороне в очереди скопилось около 600 фур, пишет сегодня со ссылкой на департамент по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии и Центр кризисного управления МЧС по Северной Осетии издание News.am. Эту информацию сегодня также передало издание "Sputnik Армения".

О затрудненном проезде через КПП "Верхний Ларс" также сообщили пользователи в группе "Верхний Ларс" в соцсети "ВКонтакте". "Да сколько можно уже. Откройте эту дорогу уже, чтоб люди смогли поехать!" - написал пользователь Сулейман Шах-Лери.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 10.00 мск на въезде в Россию из Грузии очереди нет, а на самом КПП стоят легковые машины и фуры. На выезде из России видна длинная очередь большегрузов. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, указано на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в грузинском селе Степанцминда переменная облачность, скорость ветра 3 метра в секунду, температура -7 градусов. Ночью температура понизится до -11, скорость ветра – до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.