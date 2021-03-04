Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

04 марта 2021, 11:08

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для всех машин, сообщили в Управлении МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" был закрыт для грузовиков 3 марта в связи с ухудшением погоды в Грузии.

Сегодня ограничения были сняты, и дорога функционирует в штатном режиме. "С 10.30 мск Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта", - цитирует пресс-службу ГУ МЧС по Северной Осетии "Интерфакс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 11.00 мск, на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, видны только три легковых автомобиля и одна фура возле КПП. На противоположной стороне дороги видно несколько фур. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -11 градусов, ветер скоростью 2 метра в секунду. Вечером ожидается снег, температура снизится до -18, скорость ветра - до 1 м/с. 5 марта прогнозируется ясная погода, без осадков, температура воздуха -5 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.