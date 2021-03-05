Суд утвердил арест активисту Nida Эльмиру Аббасову

05 марта 2021, 10:03

Сумгаитский апелляционный суд оставил вчера в силе решение об аресте на 30 суток члена движения Nida Эльмира Аббасова, обвиненного в хранении наркотиков. Более десятка ходатайств защиты, в том числе об изучении записей камер видеонаблюдения и проведении экспертизы, судья не удовлетворил, рассказал адвокат активиста.

Как сообщал "Кавказский узел" член движения Nida, активист Эльмир Аббасов был арестован на 30 суток по обвинению в незаконном использовании наркотических веществ. Оппозиционеры связали его арест с критикой в адрес президента страны.

Аббасов признан виновным по статье 206 (незаконное использование наркотических веществ в количестве, необходимом для личного потребления) Кодекса об административных проступках. Максимальное наказание по этой статье составляет два месяца ареста.

4 марта в Сумгаитском апелляционном суде (САС) под председательством судьи Эльмана Аббасова состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Эльмира Аббасова. Суд не допустил на слушания журналистов, представителей общественности и даже мать Эльмира Аббасова, рассказал адвокат Эльчин Садыгов. По материалам дела, Аббасов был задержан 19 февраля в качестве подозреваемого по делу о краже в 14-м микрорайоне Сумгаита и будто бы при досмотре Аббасова при нем были обнаружены наркотики, продолжил адвокат.

Сам активист во время суда заявил, что обвинение необоснованное. Что его задержали люди в штатском, когда он возвращался домой, купив хлеб в магазине, рассказал защитник. "Эльмир рассказал, что его остановили и предложили пройти в полицию, а он возразил и потребовал направления официальной повестки. В ответ его схватили и насильно посадили в автомобиль, и привезли в Сумгаитское управление полиции. Около пяти часов с ним говорил замначальника управления Рауф Бабашев. А потом, примерно в 21.00 (20.00 мск) его отвезли в четвертое отделение Сумгаитской полиции", – рассказал Эльчин Садыгов корреспонденту "Кавказского узла".

Аббасов также пожаловался на физическое давление, уточнил он. "По пути из управления в отделение меня оскорбляли, угрожали. Один из сотрудников схватил меня за воротник и нецензурно оскорблял меня. Когда мы приехали, он взял меня за куртку и поволок в здание полиции. Перед тем, как войти туда этот сотрудник стал бить меня, вновь оскорбляя. А другой человек будто бы хотел меня вырвать из его рук – именно тогда мне и подбросили наркотики", – процитировал показания Эльмира Аббасова его защитник.

Эльмир Аббасов был задержан 12 января из-за поста в Facebook о главе Азербайджана, сообщил ранее сам активист. По его словам, на улице дорогу ему преградил автомобиль. "Человек из машины предложил (поехать) в полицию на беседу с начальником. Я предложил направить официально повестку, но меня насильно усадили в машину и повезли в Сумгаитское управление полиции", - цитировало агентство Turan Аббасова. В полиции ему пояснили, что причина задержания - критический пост об Ильхаме Алиеве. "Два часа со мной вели беседу и отпустили после того, как я удалил пост", - отметил активист.

Адвокат выдвинул 13 ходатайств, в том числе записи с видеокамер с объектов на месте задержания Эльмира Аббасова, управления и отделения полиции, допросе замначальника полиции, назначение экспертизы следов телесных повреждений на теле активиста и прочее. Однако судья оставил все ходатайства без удовлетворения, рассказал Садыгов.

При этом он обратил внимание на прецедентные решения ЕСПЧ по Азербайджану, в которых сказано, что в делах о наркотиках проведение досмотра даже спустя полчаса после задержания уже создает сомнения в достоверности обвинения, так как в это время подозреваемый уже находится под надзором полиции. "А над Эльмиром Аббасовым досмотр был проведен спустя 5-6 часов после задержания", – отметил Садыгов.

Он также обратил внимание суда на то, что за три дня перед задержанием 19 февраля его подзащитный написал в Facebook критические высказывания о президенте страны.

"Министры, чиновники - просто мелкие пайщики. Может ли быть такое, чтобы распиливались миллиарды из госбюджета, а глава государства не знал этого?.. Почему же народ молчит? Потому, что боится Ильхама Алиева. Точнее, боится того, что может потерять - работу, свободу, жизнь. Самое плохое в том, что так думают те, кто называют себя политиками… Уважаемые граждане, выступая против этого страха, мы некоторые вещи потеряем, но обретем смелость", - говорится в посте Аббасова опубликованном на его странице в Facebook 16 февраля.

На суде адвокат акцентировал внимание на факте задержания Аббасова после записи в соцсети. "Это дает основания нам полагать, что действия полиции стали ответом на эту критику", – сказал он.

Защита ходатайствовала о прекращении административного дела и вынесении частного определения в отношении сотрудников полиции, участвовавших в задержании и применении насилия против активистов. Однако суд оставил жалобу без удовлетворения, добавил Садыгов. "По административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией. Очевидно мы обратимся в ЕСПЧ, чтобы в перспективе добиться признания нарушения прав Аббасова и назначения ему компенсации", – поделился о планах адвокат.

Сотрудник Сумгаитского апелляционного суда подтвердил информацию об отклонении апелляции на арест Эльмира Аббасова, передал корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитник указал на плохие условия в камерах предварительного заключения

Мать активиста Метанет Аббасова рассказала, что в камере предварительного заключения (КПЗ) Сумгаитской полиции, где содержат ее сына, нет условий для соблюдения личной гигиены. По ее словам, она встречалась с сыном 4 марта в полиции. "Эльмир не жаловался на самочувствие. Но, вот уже 14 дней ему не дают возможности помыться. Еще 10 дней назад я передала в полицию сменную одежду, но он ее не получил. 14 дней он содержится в одной и той же одежде", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В полиции заявили, что жалобы Аббасовой необоснованные. "В соответствии с распорядком каждому лицу, отбывающему административное наказание обеспечиваются условия для соблюдения гигиенических норм", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель отдела по общественным связям пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев.

Камеры предварительного заключения не предназначены для длительного пребывания задержанных, пояснил правозащитник Эльшан Гасанов. "КПЗ предусмотрены для временного содержания в течение 2-3 дней. Там нет условий для того, чтобы арестант мог помыться. КПЗ зимой как следует не обогреваются, а летом – там нет вентиляции. Далее лицо, арестованное в административном порядке, должны отправить в специальный пункт с соответствующими условиями", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Также на "Кавказском узле" содержится справка "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".