23 февраля 2021, 15:37

Военно-Грузинская дорога закрыта для всех машин

Запрет на проезд по Военно-Грузинской дороге введен с 13:30 мск в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на проезд большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге были отменены вечером 21 февраля, сообщило МЧС Северной Осетии. На ряде участков на территории Грузии автомобили двигались через лавинозащитные тоннели.

Военно-Грузинская дорога закрыта в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, сообщило сегодня управление МЧС России по Северной Осетии. "Запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 13 часов 30 минут 23 февраля 2021 года до особого распоряжения", говорится в сообщении на сайте ведомства.

Из-за высокой угрозы схода лавин запрещено движение всех видов автотранспорта в направлении границы Грузии с Россией, сообщил сегодня департамент автомобильных дорог Грузии.  Запрет действует на нейтральной территории между ТПП "Дариали" и пунктом пропуска "Верхний Ларс" (нейтральная территория) автодороги Мцхета-Степанцминда-Ларс. Из-за снега и метели запрещено движение большегрузов с прицепом и полуприцепом на участке Гудаури-Ларс.  На участке Гудаури-Коби движение осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели. Также в безостановочном режиме автомобили должны двигаться  и по участкам Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс, сообщил сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на департамент автодорог.

Скриншот с сайта Северо-Кавказского таможенного управления от 15:25 23.02.2021.Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 15:25 мск дорога свободна в направлении Грузии и России. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, указано на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -10 градусов, скорость ветра два метра в секунду. В ночь на 24 февраля также ожидаются осадки, похолодает до -12 градусов. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Транскам открыт для движения транспорта", "Около 400 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе"".

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