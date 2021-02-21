Около 400 грузовиков скопились на "Верхнем Ларсе"

21 февраля 2021, 12:10

Водители примерно 400 большегрузных машин ожидают на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии открытия Военно-Грузинской дороги, сообщили спасатели.

Как писал "Кавказский узел", 14 февраля выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" был закрыт для большегрузов, а на следующий день" – для всех машин. Вечером 20 февраля проезд по Военно-Грузинской дороге был открыт для легковых машин и автобусов, а для большегрузов запрет на движение сохраняется, сообщили североосетинские спасатели.

Военно-Грузинская дорога по-прежнему открыта с ограничениями для большегрузного транспорта, сообщило сегодня в 07.00 мск на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

"Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении", – говорится в публикации.

По данным спасателей, на российской стороне границы скопились около 400 грузовиков, информирует сегодня "Sputnik Армения".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справочном материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 12.10 мск, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из грузовиков. В противоположном направлении дорога свободна. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -14 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 22 февраля осадки прекратятся, температура понизится до -19 градусов, а ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.