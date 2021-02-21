Военно-Грузинская дорога. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

21 февраля 2021, 00:01

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин

Разрешен проезд по Военно-Грузинской дороге для легковых машин и автобусов, ограничения для большегрузов сохраняются, сообщило МЧС Северной Осетии.

"Кавказский узел" сообщал, что вечером 14 февраля выезд из Северной Осетии через КПП "Верхний Ларс" был закрыт для большегрузов, а на следующий день – для всех машин. К 16 февраля на выезде из России скопились уже около 500 грузовых машин, спасатели оборудовали для них пункты обогрева.

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс" после открытия трассы вечером 20 февраля 2020 года, https://sktu.customs.gov.ru/sktu/webcams/index.phpШоссе на грузинской стороне расчищено, и с 19.30 мск 20 февраля из России можно выехать на легковой машине или автобусе. Ограничения для большегрузов сохраняются, сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии. При этом спасатели рекомендовали воздержаться от поездок по Военно-Грузинской дороге.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 24.00 мск 20 февраля, на выезде из России в Грузию стоит очередь из грузовиков, конец которой теряется за поворотом дороги. В направлении из Грузии в Россию трасса свободна. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, отмечается на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь с 20 на 21 февраля в грузинском селе Степанцминда без осадков, температура воздуха -18 градусов, штиль. Днем 21 февраля потеплеет до -14, ожидается снегопад. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Фрилансеры продемонстрировали слабый интерес к работе из Грузии", "Отмена ограничений на авиарейсы открыла россиянам варианты перелета в Грузию", "Представители турбизнеса Грузии отчаялись добиться снятия ограничений".

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