Следователь наказан за отказ расследовать пытки двух кубанцев

18 февраля 2021, 00:57

Сотрудник управления СКР по Краснодарскому краю, отказавший в возбуждении дел о пытках двум местным жителям, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщил юрист «Комитета против пыток» Сергей Романов.

О том, что следователь наказан за некачественную проверку заявлений, ведомство сообщило в ответ на обращение юриста.

В документе не уточняется, какая именно мера дисциплинарной ответственности будет применена к следователю. По словам Сергея Романова, в подобных случаях речь обычно идет о лишении премии за квартал, пишет "Медиазона".

Романов представляет интересы обоих пострадавших - жителей Краснодарского края Артура Чуркина и Василия Караулова. Оба мужчины заявляли, что силовики применили к ним пытки после задержания, и в обоих случаях следователь отказался возбуждать уголовные дела.

Чуркин был задержан в октябре 2020 года. Силовики, по словам мужчины, вынудили его признаться в краже электроинструментов. Получив необходимые признания, они вывезли Чуркина в лес и выпороли прутом, а также пытали током.

Кроме того, его оштрафовали на 500 рублей по административному протоколу о неповиновении требованиям сотрудников полиции. В решении Выселковского райсуда Кубани от 16 октября 2020 года говорится, что Чуркин при задержании "начал отказываться проехать в отдел, не хотел присесть в патрульный автомобиль, пытался убежать".

Василий Караулов рассказывал, что его задержали, когда он помогал племяннику разгружать «Газель». Во время допроса, как утверждает Караулов, его избили.