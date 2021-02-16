Жители Абхазии обеспокоены задержкой поставки вакцины от COVID-19

16 февраля 2021, 19:57

Президент Абхазии Аслан Бжания обещал поставку вакцины от коронавируса в январе или начале февраля, однако в регион до сих пор не поступила ни одна партия препарата. Поставку вакцины в Сухуме ожидают в виде гуманитарной помощи России. Прививка станет хорошей страховкой для жителей сел, которым недоступно лечение, заявили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Как писал "Кавказский узел", власти Абхазии в августе 2020 года жаловались на нехватку медперсонала на фоне вспышки коронавируса, после чего Минобороны России 17 октября 2020 года направило в Абхазию мобильный госпиталь, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19, его работу планировалось свернуть 15 февраля. 10 февраля стало известно, что российский госпиталь продлил работу в Абхазии в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом 15 февраля власти Абхазии частично отменили ограничения из-за коронавируса.

За неделю с 7 по 15 января было выявлено 913 случаев заражения коронавирусом, за период с 7 по 15 февраля подтверждено 306 случаев инфицирования, следует из сообщений оперштаба Абхазии. По данным на 15 февраля, тестирование на COVID-19 за сутки прошли 230 человек, у 47 из них коронавирус подтвердился. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии – 12 106, из них 11 765 человек выздоровели и 193 умерли.

Жителям сел недоступно тестирование на коронавирус, поскольку лаборатория есть только в Сухуме, заявил житель Сухума Астамур Курмазия корреспонденту "Кавказского узла". "У меня в родном селе много (людей) заболело, лечатся самостоятельно, поскольку там нет даже фельдшерского пункта. В выходные я своим родственникам привозил противовирусные препараты. Перед Новым годом в Сухуме массово болели, теперь в селах. Нам, конечно, как можно быстрее нужно прививаться, потому что многим жителям сел недоступно лечение. Здоровый человек может поехать в крупный город и сделать прививку, а вот больной к врачу в город не поедет", - сообщил Курмазия.

Поступления вакцины в Абхазию ждет жительница Сухума Мария Кесянц, она и ее пожилая мать еще не переболели коронавирусной инфекцией. "Маме 84 года, она все время с начала пандемии сидит дома, боится выйти, я тоже, чтобы ее не заразить. Устали уже от такой жизни. Поэтому ждем вакцину с нетерпением. В России уже много привитых, а нам все не поступает", - посетовала она. Первыми должны быть привиты пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания, отметила Кесянц.

Прививку от коронавируса без очередей и записи сделала в Краснодаре жительница Гагры Наала Барциц. "Поехали в Краснодар по делам, возле торгового центра увидели спецавтомобиль, в котором можно сделать прививку. Мы всей семьей привились, нам дали направления на повторную вакцину, теперь специально поедем в Краснодар", - рассказала она.

У Наалы Барциц и членов ее семьи есть российское гражданство, краснодарскую регистрацию при вакцинации у них не потребовали. "Вот это забота о здоровье людей. У нас многие соседи уже привились в России - пока от наших властей дождешься, когда они договорятся с российскими властями. Хотя, если учесть, что в Абхазии практически нет медицины, то нас нужно было вакцинировать одними из первых. Я считаю, что без вакцинирования нам не победить коронавирус", - заявила она.



Делать российскую прививку от COVID-19 житель Сухума Адамур пока опасается, так как прошло мало времени с ее разработки. "Я не хочу быть лабораторной крысой, поэтому хорошо, что в Абхазию она еще не поступила. Пусть лучше изучат ее, модернизируют. А вот к осени можно уже и привиться", - сказал он.

Российские вакцины не полностью изучены и о том, какие у них побочные эффекты, пока неизвестно, считает жительница Сухума Мадина Гарцкия. "Я считаю, что достаточно соблюдать правила, дистанцию, носить маску, чтобы избежать заражения. Я с самого начала ношу средства защиты и вся моя семья это делает, мы и не болели, хотя все знакомые и соседи переболели", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Вакцина от COVID-19 может поступить в Абхазию в феврале



В Абхазии наблюдается спад заболеваемости COVID-19, уменьшилось количество пациентов, обращавшихся за помощью в медучреждения, также сокращается количество выявленных случаев, рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия. Школы и детские сады открылись 15 февраля, отметил он. В сухумских школах с большим количеством учеников введен график посещения, классы разделены на смены: первая учится с понедельника по среду, вторая - с четверга по субботу. Родителям запрещено заходить в здание школы, учителям и ученикам измеряют температуру. Уроки сокращены до 35 минут, обедами детей кормят в классах, сообщил Цахнакия.

Об отмене ограничительных мероприятий в Абхазии речь не идет, поскольку не исключена вторая волна заболеваемости, отметил министр. "Вопрос с вакциной решается на уровне правительств. Я думаю, что в течение февраля вакцина поступит. Подавая заявку, мы указали две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Все будет зависеть от того, что нам смогут предоставить в качестве гуманитарной помощи", - рассказал Цахнакия.

Поставка российской вакцины "Спутник V" в Абхазию ожидается в конце января - начале февраля 2021 года, заявил 21 декабря 2020 года президент Абхазии Аслан Бжания в интервью каналу Russia Today.

На первом этапе планируется вакцинировать 10 тысяч человек, это медицинские работники и сотрудники силовых структур. После того, как их вакцинация будет завершена, будут прививать всех желающих, сообщил министр. "В Минздрав обращаются люди постоянно, которые хотят привиться от коронавируса, и спрашивают, когда вакцина будет. Заинтересованность у населения в российской вакцине есть", - подчеркнул он.

Проблем с местами в ковидных госпиталях нет, по просьбе абхазской стороны работу продолжает военный госпиталь в Сухуме. В Гагре и Очамчире идет работа над созданием дополнительных ПЦР-лабораторий. "Сегодня мы можем проводить более 500 ПЦР- исследований в сутки. Когда начнут работу районные лаборатории, количество проводимых тестов увеличится до 1000 в сутки", - сообщил Цахнакия. В Гудаутской ЦРБ заканчиваются работы по организации централизованной подачи кислорода, сообщил министр.

В Сухумской инфекционной больнице находятся 27 пациентов. В Гудаутском ковидном госпитале находится 59 человек, 17 из них в тяжелом состоянии, 25 – средней степени тяжести. В Очамчырской больнице лечатся девять пациентов с коронавирусом, в Ткуарчалской – шесть, в Гагрской – 23. В российском мобильном госпитале лечение проходят 23 пациента, сообщил оперштаб Абхазии 15 февраля.

Данные о динамике распространения коронавируса содержатся в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С новостями о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Коронавирус рвется на Кавказ".