Следствие предъявило обвинение главе Россельхознадзора по Северной Осетии

16 февраля 2021, 15:11

И.о главы Россельхознадзора по Северной Осетии обвинена в покушении на взятку, злоупотреблении служебными полномочиями, растрате имущества, сообщил сегодня региональный Следком.

Как писал "Кавказский узел", следствие заподозрило и.о. руководителя Россельхознадзора по Северной Осетии в покушении на взяточничество, в злоупотреблении полномочиями и растрате имущества. Подозреваемая находится под домашним арестом, сообщил 26 января Следком.

По версии следствия, с марта по август 2020 года руководитель республиканского Россельхознадзора через своего сына участвовала в деятельности ООО "Алания", предоставляя компании преимущества и привилегии по прохождению ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу при ввозе рыбной продукции. В июне 2020 года руководитель Россельхознадзора дала указание инспекторам ведомства по Северной Осетии, которые работали на границе, получать взятки в 3 тысячи рублей с водителей большегрузов за беспрепятственное пересечение границы и въезд на территорию России.С апреля по май 2020 года глава ведомства передала служебную машину "Тойота-Камри" в пользование своему сыну. Он совершил ряд нарушений, были выписаны штрафы на 6,5 тысячи рублей, которые глава ведомства поручила оплатить штрафы за счет средств ведомства, полагает следствие.

Следствие предъявило обвинения и.о руководителя Россельхознадзора по Северной Осетии в покушении на получение взятки (часть 1 статьи 30 УК РФ, часть 5 статьи 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ), осуществлении предпринимательской деятельности, через доверенное лицо с предоставлением организации льгот и преимуществ (статья 289 УК РФ), растрате имущества с использованием своего служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ), сообщило сегодня управление СКР по Северной Осетии. Обвиняемая находится под домашним арестом, отмечается на сайте ведомства.

Управление Россельхознадзора по Северной Осетии возглавляет Вера Беликова, следует из сообщения на официальном сайте ведомства. Комментариев относительно версии следствия на 15.00 мск 16 февраля на сайте ведомства не содержится.

Комментариев обвиняемой или ее официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

Часть 5 статьи 290 УК РФ предусматривает до 12 лет лишения свободы, часть 1 статьи 285 УК РФ - до четырех лети лишения свободы, статья 289 УК РФ - до двух лет лишения свободы, часть 3 статьи 160 УК РФ - до шести лет лишения свободы. Часть 1 статьи 30 УК РФ предполагает приготовление к преступлению и отдельного наказания не предусматривает.