Краснодарцы встретили критикой отчет мэрии о ремонте теплотрассы

15 февраля 2021, 06:43

Подача тепла в дома так и не возобновилась, несмотря на отчет мэрии Краснодара о том, что последствия аварии на теплотрассе устранены, пожаловались сегодня горожане.

Как сообщал "Кавказский узел", в ночь на 14 февраля в Краснодаре жители двух микрорайонов остались без тепла и горячей воды. В ночь на 15 февраля власти города отчитались о завершении ремонтных работ на теплотрассе. По информации профильной компании в зону аварийного отключения попали более 100 тысяч человек.

Рабочие завершили ремонт на теплотрассе в Краснодаре, сообщила в ночь на 15 февраля мэрия Краснодара. "Работы по заполнению системы теплоносителем в Юбилейном микрорайоне завершились. Как сообщили в АО "АТЭК" "Краснодартеплоэнерго", в 22.26 система полностью заполнена, циркуляция теплоносителя в системе возобновлена", – сказано в сообщении, опубликованном на странице мэрии в Instagram.

Подача тепла жителям была приостановлена после того, как рабочие увидели выбросы пара, что могло бы свидетельствовать об аварии. "Комплекс работ позволил избежать порыва теплотрассы", – сказано в сообщении.

К 06.40 мск эта публикация на странице мэрии Краснодара, на которую подписаны около 55,2 тысячи пользователей Instagram, набрала 127 отметок "нравится" и 22 комментария. Большая часть их авторов пожаловалась, что подача тепла не возобновилась. "Господин мэр, почему нет отопления в квартирах? Согласно вашей информации оно должно было поступить с 18 до 20, сейчас 23.27 – батареи и трубы холодные", – написала katyavladi. "23.42 батареи ледяные", – пожаловался пользователь rrv78kr. "23.47, тепла как не было, так нет", – возмутилась lena171655.

"Я конечно все понимаю, но время второй час ночи а в квартире дубак! Мы вообще за что платим ЖКХ?" – задался вопросом пользователь tishka_nightingale. "Где обещанное тепло? В квартире дубарь" – возмутился пользователь olyuhan. "Отопления до сих пор нет, вопрос когда будет в квартирах?" – спросил пользователь rinak1974.

Другие комментаторы также пожаловались, что теплоснабжение не восстановлено. "00.51 батареи холодные, Платановый бульвар", – написал пользователь remont_sovet. "Как же это прекрасно! Вот ещё батареи бы потеплели, было бы вообще хорошо!" – сыронизировала tatyana.moska "Время 5 часов утра! А в квартире холодно. Дом уже конкретно остывать начал. Главное – отчитаться вовремя. Всё как всегда: летом в жару 40 ремонтируем электричество, зимой в морозы – отопление. Опять двое суток будем без воды и тепла сидеть, как летом без электричества", – возмутилась svetlanamks.

На 06.30 мск 15 февраля мэрия Краснодара не отреагировала на жалобы пользователей на отсутствие теплоснабжения. Также к этому времени нет информации о возобновлении подачи тепла и на сайте "Автономной теплоэнергетической компании" (АТЭК).

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Краснодаре сегодня снегопад, температура -4 градуса, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 16 февраля также ожидается снег, температура воздуха и скорость ветра останутся прежними. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен в легкой версии.