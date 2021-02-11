Правозащитники указали на круговую поруку в судебно-правовой системе Азербайджана

11 февраля 2021, 17:34

Обвинен в мошенничестве и арестован секретарь судебных заседаний Бардинского районного суда Азербайджана. Судебной системе Азербайджана нужны кардинальные реформы, а единичные проявления борьбы с коррупцией не решат проблем, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Следствие рассказало о взяточничестве в Бардинском суде

Секретарь судебных заседаний Бардинского районного суда Азербайджана Эльджан Алышов был арестован по обвинению в мошенничестве (статья 178.2 Уголовного кодекса Азербайджана) и получении материальных благ с целью оказания воздействия на решения должностного лица (статьи 32.4, 312.2 Уголовного кодекса Азербайджана), сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Азербайджана.

По версии следствия, секретарь суда давал ложные обещания родственникам обвиняемых о том, что арестованные будут выпущены на свободу в ходе судебного рассмотрения. При этом родные подсудимых передали ему 24 тысячи манатов (14 171 доллар США по курсу Центробанка Азербайджана на 11.02.2021). После того, как обвиняемым было назначено наказание в виде лишения свободы, секретарь суда дополнительно получил у родных осужденных 10 тысяч манатов (5882 доллара США), пообещав условно-досрочное освобождение.

Статья 178.2 Уголовного кодекса Азербайджана предусматривает до пяти лет лишения свободы, такие же санкции предусмотрены в статье 312.2 Уголовного кодекса Азербайджана. Статья 32.4 Уголовного кодекса Азербайджана предполагает подстрекательство к преступлению и отдельного наказания не предусматривает.

Комментариев Алышова или его официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

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Аресты сотрудников суда, отстранение от должности судей не решают проблем судебной системы, заявил глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли.

"Если люди дают деньги работнику суда для освобождения от наказания своего родственника, значит, они знают, что в судах Азербайджана решаются таким способом подобные проблемы. Судебная система непрозрачна и не подотчетна обществу. В судебно-правовой системе действует круговая порука, когда суды, прокуратура, полиция, исполнительная власть - все взаимосвязаны друг с другом. В итоге получается, что виновные благодаря связям или состоянию избегают наказания, а невиновные попадают в тюрьмы", - отметил эксперт.

Бывают и случаи, когда человек действительно нарушил закон, но суд, не учитывая смягчающие обстоятельства, приговаривает его к максимальному наказанию, подчеркнул правозащитник. "Чтобы не попадать в такие истории, родственники обвиняемых стараются искать "благосклонности" судей, посредниками часто выступают именно судейские секретари. То же самое касается и гражданских споров. Решение проблемы - в повышении прозрачности судебной системы, разделении властей и осуществлении реального парламентского и общественного контроля за судами", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла".

На недостатки системы правосудия в Азербайджане указал член Института права медиа Халид Агалиев. "Показателем того, что люди не могут найти справедливости в судах, является статистика обращений из Азербайджана в ЕСПЧ. Из 871 решения, вынесенного Евросудом в прошлом году, 37 были против Азербайджана. В Азербайджане чаще всего нарушалось именно право на справедливое судебное разбирательство", - отметил он

Азербайджан также входит в шестерку стран, откуда было подано наибольшее количество жалоб в Европейский суд. "На рассмотрении ЕСПЧ находятся 2 000 заявлений из Азербайджана. При таком положении дел в судах люди ищут окольные пути достижения справедливости и нередко становятся жертвами мошенников", - сказал Агалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", журналист Афган Садыгов 3 ноября 2020 года был приговорен к семи годам заключения. Сумгаитский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу на приговор журналисту Афгану Садыгову, сократив срок тюремного наказания на один год - с 7 до 6 лет лишения свободы. Супруга журналиста считает, что суд фактически вынес "смертный приговор" ее мужу, который с 23 ноября 2020 года отказывается от приема пищи в знак протеста против необоснованного уголовного преследования.