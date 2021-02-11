Губернатор Ставрополья объявил выдумкой подмену куклами тел новорожденных

11 февраля 2021, 11:59

История с умершими младенцами и подменой их тел куклами - выдумка, обследование женщины показало, что она не рожала, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Часть пользователей Instagram усомнились в этой информации, другие раскритиковали женщину.

Как писал "Кавказский узел", отец умершей двойни во время похорон в Дагестане вскрыл погребальное покрывало и обнаружил там кукол, а не тела новорожденных, следует из обнародованного журналистом Исрафилом Исрафиловым документа Бабаюртовского отдела полиции. Дети, как утверждается в документе, родились в перинатальном центре Ставрополя, а погребальные покрывала были вскрыты на похоронах в дагестанском селе. МВД Дагестана подтвердило достоверность снятого на кладбище видео с куклами в саване. Информацию дагестанские правоохранители передали в Ставропольский край. Там губернатор Владимир Владимиров заявил, что проверка всех баз показала, что такая женщина не поступала, и отметил, что роддома оборудованы камерами наблюдения.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня сообщил, что история с умершими новорожденными - выдумка. "Вот и финал рассказа о якобы "подмене тел младенцев".

Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала.

Позже и сама женщина письменно подтвердила, что вся эта история - выдумка...Что тут можно сказать? У меня слов нет", - написал он на своей странице в Instagram.

Владимиров отметил, что "теперь это дело семьи и правоохранительных органов". "Надеюсь, что те, кто неправомерно обвинил наших врачей, извинятся - хотя бы в комментариях. А нам всем это урок на будущее - о том, как стоит относиться к шокирующей, но непроверенной информации, которая может появляться вокруг", - сказано в сообщении губернатора. Публикация к 11.55 мск набрала 11 315 отметок "Нравится" и 3022 комментариев.

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Некоторые пользователи соцсети усомнились в словах главы региона. "В смысле не рожала? А зачем уложили тогда??" - пишет пользователь Instagram palestinec23 под постом губернатора. "Какой идиот не заметит, что жена не беременна??????? Какой врач согласится на такое????" - заявляет albina_9817. "Не верю. Все очень странно", - комментирует swadebniy_salon.

"А как тогда дали место на кладбище без свидетельства о смерти?????" - спрашивает lesya_kmv_siberia. "В показаниях можно написать что угодно, за деньги или же за угрозу", - отмечает verniy_drug_095.

Часть пользователей осудили женщину за ложь и встали на сторону врачей. "Жаль, что мужа дураком выставила на весь свет", - пишет__beauty__fit_. "Врачи, которые сейчас работают не в самых простых условиях, еще и стали заложниками семейной разборки и лживой женщины. Очень жаль, что одно непроверенное видео может так повлиять на работу самого надежного медицинского центра в крае", - заявляет bondarenko.nikolay26.