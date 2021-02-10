Скриншот публикации МВД Дагестана о подмене трупов новорожденных куклами, https://www.instagram.com/p/CLHxFcBqTif/

10 февраля 2021, 23:08

Житель Ставрополя потребовал расследовать подмену куклами трупов детей

Отец умершей в ставропольском роддоме двойни во время похорон в Дагестане вскрыл погребальное покрывало и обнаружил там кукол, а не тела новорожденных, следует из обнародованного журналистом Исрафилом Исрафиловым документа Бабаюртовского отдела полиции. МВД Дагестана подтвердило достоверность снятого на кладбище видео с куклами в саване.

На видео, опубликованном сегодня на странице МВД Дагестана в Instagram, мужчина за кадром поясняет, что привез хоронить в республику своих новорожденных детей. В кадре при этом демонстрируются куклы в виде младенцев. "Начал вскрывать саван, и вот что я увидел. Здесь куклы, здесь натуральные куклы. Значит, мои дети живы, да, получается? А я же их оплакивал. Сейчас я им всем сделаю. Собирайте это все и поехали" - говорит мужчина. 

Полиция Дагестана подтвердила, что информация соответствует действительности. "Она достоверная, но преждевременная!" - говорится в тексте публикации с этим видео.

Журналист Исрафил Исрафилов опубликовал сегодня в своем Telegram-канале скан документа, подписанного вверху текстом "Отдел МВД по Бабаюртовскому району. Информация". Там говорится, что с заявлением о подмене трупов куклами в полицию обратился сегодня житель Ставрополя. Дети, как утверждается в документе, родились в перинатальном центре Ставрополя, а погребальные покрывала были вскрыты на похоронах в дагестанском селе Тамазатюбе Бабаюртовского района.

Дагестанские правоохранители передали в Ставропольский край обращение с указанием данных роженицы, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. "Мы проверили все базы – такая женщина к нам не поступала. К слову, ставропольские роддома оборудованы камерами наблюдения – проконтролировать можно и по их записям. <...> К тому же, в случае смерти тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой – после соответствующего исследования. При такой передаче у родных есть возможность увидеть тело. Все это очень странно", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Примечание:

"После окончания ремонта в больнице в Северной Осетии обрушился потолок", "Ставрополье вышло на первое место в СКФО по приросту смертей от коронавируса", "Роспотребнадзор ограничил посещение кладбищ в Дагестане".

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