Советский районный суд Махачкалы. Фото: официальный сайт суда http://sovetskiy.dag.sudrf.ru/

09 февраля 2021, 17:13

Трое подростков арестованы в Дагестане по делу о терроризме

Суд в Махачкале постановил заключить под стражу трех из шести подростков, заподозренных в создании террористического сообщества.

Как писал "Кавказский узел", следствие полагает, что шестеро юношей, поддерживая идеи запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", в июне 2019 года создали в Махачкале террористическое сообщество. Следком отчитался о возбуждении уголовного дела 3 февраля.

Советский районный суд города Махачкалы постановил арестовать трех подозреваемых 2002-2003 годов рождения в создании террористического сообщества. "Суд постановил избрать в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, до 03 апреля 2021 года включительно", - говорится в сегодняшней публикации на сайте суда.

Постановление может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана в течение трех суток, указано в сообщении.

В Верховном суде Дагестана пояснили, что остальным трем задержанным меньше 16 лет, вопрос об их аресте будет рассмотрен отдельно, передал сегодня "Интерфакс".

В августе 2020 года в Дагестане были задержаны пять подростков, которые, по данным ФСБ, планировали нападения на сотрудников полиции. Силовики распространили видео с одним из задержанных, на котором он признался, что целью их группы было "установление законов шариата". Главный редактор издания "Новое дело" Хаджимурат Сагитов тогда отметил рост радикализации среди молодежи в Дагестане. Он связал это с недовольством происходящим в республике, в стране, с протестными настроениями в обществе, недоверием к власти и правоохранительным органам.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии получил 18 лет за связи с ИГ*", "Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Двое жителей Волгоградской области осуждены за финансирование терроризма".

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