03 февраля 2021, 19:26

Шесть дагестанских подростков заподозрены в создании террористического сообщества

Несовершеннолетние жители Дагестана подозреваются в том, что создали террористическое сообщество, проникшись идеями ИГ*.

По версии следствия, подозреваемые, поддерживая идеи запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", в июне 2019 года создали в Махачкале террористическое сообщество, приняли участие в нем, определив при этом одного из них руководителем, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении шестерых подростков возбуждено дело о создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.4 УК России). По этим статьям им может грозить до 20 лет лишения свободы, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2020 года в Дагестане были задержаны пять подростков, которые, по данным ФСБ, планировали нападения на сотрудников полиции. Силовики распространили видео с одним из задержанных, на котором он признался, что целью их группы было "установление законов шариата". Главный редактор издания "Новое дело" Хаджимурат Сагитов тогда отметил рост радикализации среди молодежи в Дагестане. Он связал это с недовольством происходящим в республике, в стране, с протестными настроениями в обществе, недоверием к власти и правоохранительным органам.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии обвинен в вербовке", "Кавказоведы усомнились в ликвидации подполья в Чечне после гибели Бютукаева", "Житель Дагестана получил срок за финансирование терроризма".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

03 февраля 2021, 19:56

  • Жители Пятигорска пожаловались на необоснованные задержания и аресты

    Силовики бесчеловечно обращались с задержанными в Пятигорске в день акций в поддержку Навального, а суд выносил решения по административным делам, несмотря на отсутствие доказательств, заявили подвергшиеся аресту горожане. В числе задержанных были прохожие, не имевшие планов участвовать в акции.

03 февраля 2021, 18:49

03 февраля 2021, 18:15

  • Главред "Медиазоны" арестован на 25 суток

    Суд признал главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова виновным в повторном нарушении правил проведения митинга и назначил ему 25 суток административного ареста.

03 февраля 2021, 17:57

03 февраля 2021, 17:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи