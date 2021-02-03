Шесть дагестанских подростков заподозрены в создании террористического сообщества

03 февраля 2021, 19:26

Несовершеннолетние жители Дагестана подозреваются в том, что создали террористическое сообщество, проникшись идеями ИГ*.

По версии следствия, подозреваемые, поддерживая идеи запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", в июне 2019 года создали в Махачкале террористическое сообщество, приняли участие в нем, определив при этом одного из них руководителем, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении шестерых подростков возбуждено дело о создании террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.4 УК России). По этим статьям им может грозить до 20 лет лишения свободы, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в августе 2020 года в Дагестане были задержаны пять подростков, которые, по данным ФСБ, планировали нападения на сотрудников полиции. Силовики распространили видео с одним из задержанных, на котором он признался, что целью их группы было "установление законов шариата". Главный редактор издания "Новое дело" Хаджимурат Сагитов тогда отметил рост радикализации среди молодежи в Дагестане. Он связал это с недовольством происходящим в республике, в стране, с протестными настроениями в обществе, недоверием к власти и правоохранительным органам.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.