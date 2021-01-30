Житель Хасавюрта заподозрен в несообщении о местонахождении боевика

30 января 2021, 18:03

19-летний житель Хасавюрта не сообщил в правоохранительные органы о местонахождении Валида Моцаева, когда тот ночевал у него дома, заявил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря 2016 года на трассе Махачкала-Каспийск было совершено нападение на полицейских, двое сотрудников МВД погибли, а третий был ранен. Следствие заявило, что нападавшие были участниками хасавюртовской группы боевиков, лидером которой силовики называли Валида Моцаева. 5 сентября 2017 года Национальный антитеррористический комитет (НАК) заявил, что Моцаев убит. По данным НАК, он был "причастен к организации и совершению ряда преступлений террористической направленности, посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также вымогательству крупных денежных сумм у предпринимателей".

По версии следствия, незадолго до своей гибели Валид Моцаев в августе 2017 года ночевал в доме подозреваемого - жителя города Хасавюрта. Подозреваемый знал, что Моцаев разыскивается за ряд преступлений, но не сообщил о его местонахождении в правоохранительные органы, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении 19-летнего жителя Хасавюрта возбуждено дело по ст. 205.6 УК России (несообщение в органы власти... о лице, которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило преступление террористического характера), сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Уголовное наказание за недоносительство действует в России с июля 2016 года, после подписания Владимиром Путиным "пакета Яровой". Согласно принятым поправкам, максимальная санкция по статье "Несообщение о преступлении" предполагает до одного года лишения свободы. Первый в России приговор по статье о недоносительстве был вынесен судом именно в Астрахани в феврале 2017 года.

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