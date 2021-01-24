Медпомощь потребовалась одному из задержанных в Сочи

24 января 2021, 00:16

Один из задержанных в Сочи был избит, ему потребовалась помощь врачей.

Как писал "Кавказский узел", сегодня по всей России, в том числе в городах юга страны, проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В шествии сторонников Навального в Краснодаре приняли участие несколько тысяч человек, акции прошли также в Ейске, Новороссийске, Геленджике, Армавире. Десятки активистов в Сочи задержаны без объяснения причин.

Протесты сопровождаются задержаниями, которые проводились и накануне. Так, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко 22 января получила 10 суток ареста. Тогда же задержали и адвоката Михаила Беньяша, который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег. Других активистов силовики предупредили об ответственности за проведение несанкционированного митинга, лидер партии "Яблоко" в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова расценила это как давление на оппозицию. Студенты университета в Краснодаре также получили предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах Краснодара 23 января объявлено учебным днем.

Задержанные на акции в Сочи активисты, по данным на 20:30 23 января, оставались в полиции, также во двор полиции на улицу Горького, 60 и в Хостинский районный отдел полиции на улицу Аллея Челтенхема, 10, продолжали привозить новых задержанных.

В отделение на Аллее Челтенхема был доставлен активист партии "Яблоко" Владислав Сестосердов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" в 20:00 23 января лидер краевого отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова. По ее словам, Сестосердов успел сообщить о своем задержании, однако больше не выходил на связь.

Перед началом акции 23 января Ильенкова вместе со своими однопартийцами призвала силовиков не применять в отношении мирных граждан насилие, обращение Краснодарского отделения "Яблока" опубликовано в YouTube-канале регионального отделения партии. На 00:10 мск 24 января ролик набрал 279 просмотров, 34 отметки "нравится" и одну отметку "не нравится".

Дежурный по ОВД Хостинского района от комментариев по поводу задержания Владислава Сестосердова и других отказался и бросил трубку.

В отдел полиции Центрального района Сочи была вызвана скорая помощь одному из задержанных, он получил удары в голову, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" задержанный член партии "Яблоко" Алексей Челмакин. "Врач осмотрел его и оказал первую помощь", - сообщил он. Челмакин рассказал, что он и другие задержанные с 14:00 23 января находились во дворе полиции.

Одному из задержанных, Семену Полуяну, была вызвана бригада скорой помощи, "необходимая помощь ему уже оказана", подтвердил дежурный отдела полиции Центрального района. Интересы Полуяна представляет адвокат Александр Попков, сообщил дежурный. Сам Александр Попков оказался недоступен для комментариев.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 23 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

По данным Штаба Навального в Краснодаре на 23:40 мск 23 января в Сочи задержано 25 человек, говорится в сообщении в Telegram-канале штаба. По данным "ОВД-инфо" на 23:30 23 января, в Сочи задержаны 35 участников акции протеста.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".