Адвокаты сообщили о тяжелых условиях содержания ингушских активистов в СИЗО

20 января 2021, 04:00

В помещениях СИЗО, где содержатся под стражей обвиняемые в создании экстремистского сообщества лидеры ингушского протестного движения, холодно, на судебные заседания их возят из Пятигорска в Ессентуки в узких кабинках, но они стараются выглядеть бодрыми, сообщили адвокаты. Еще трое допрошенных в суде свидетелей обвинения высказались в пользу подсудимых, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском городском суде в Ставропольском крае. 13 января более 40 жителей Ингушетии приехали к зданию суда, где проходило заседание по делу активистов. Еще четыре свидетеля обвинения подтвердили невиновность ингушских активистов, сообщили адвокаты.

Лидеров протестов обвиняют в создании экстремистского сообщества. Это член Ингушского комитета национального единства (ИКНЕ) и Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, председатель ИКНЕ и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов, член ИКНЕ и общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев, член ИКНЕ и бывший замдиректора Мемориального комплекса жертвам репрессий в Ингушетии Зарифа Саутиева, председатель Совета тейпов ингушского народа и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Малсаг Ужахов, член ИКНЕ и глава Совета молодежных организаций Ингушетии Багаудин Хаутиев, член ИКНЕ, председатель движения "Опора России" и член президиума Всемирного конгресса ингушского народа Барах Чемурзиев. Правозащитный центр "Мемориал" признал всех семерых обвиняемых политзаключенными.

В Ессентукском горсуде 19 января прошло заседание по "ингушскому делу", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мусы Мальсагова Магомед Беков. "Были допрошены трое свидетелей. Все свидетели говорят в пользу наших подзащитных. Ни одного свидетеля, который бы сказал что-то в поддержку версии обвинения, пока не было", - сказал он.

По словам адвоката, на 20 января запланирован допрос еще одного свидетеля, также будут оглашаться материалы дела.

Беков сказал, что ни от его подзащитного, ни от других обвиняемых жалоб ему не поступало. "Они и не будут жаловаться. Они стараются выглядеть бодрыми, но видно, что они устали. Всё это тяжело - их возят из Пятигорска в Ессентуки в узких "стаканах" 70 на 70 (сантиметров) по 40 километров в каждую сторону, по гололеду, там холодно. Конечно, им тяжело - это не на мягком диване сидеть. Но они стараются этого не показывать", - отметил адвокат.

"Сначала мы исследовали материалы дела, а позже подошел один из свидетелей, и его допросили, после чего мы ушли на перерыв. После обеда допросили еще двоих свидетелей обвинения", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев.

"Все свидетели, в том числе допрошенные сегодня (19 января), опровергают версию обвинения. Сегодня допрашивались [...] полицейский, бывший депутат Народного собрания. И все дали показания в пользу подсудимых. В частности, полицейский подтвердил, что, когда собравшихся мирных граждан призвали разойтись, в их (сотрудников полиции) адрес поступил приказ от руководства никого не запускать и никого не выпускать. И свидетель сказал, что ему такой приказ показался странным", - рассказал он.

Ранее высокопоставленный полицейский также сказал, что такой приказ был, отметил адвокат. Уже трое свидетелей в суде подтвердили, что в толпу была брошена светошумовая граната, сказал он. "Свидетель сказал сегодня (19 января), что не видел, кто ее бросал, но [предположил], что собравшиеся люди сами в себя гранату бросать не стали бы", - пояснил Куриев.

Один из свидетелей заявил о том, что его показания были изменены, рассказал адвокат. "Моя вина в том, что я доверился следователю, не прочитал и не проверил каждое слово. Я думал, что он внес все так, как я ему сказал", - привел слова свидетеля Куриев. Свидетель заверил, что правдивые те показания, которые он дал в суде, рассказал адвокат. Из показаний свидетеля следует, что он никогда не слышал, чтоб подсудимые призывали к каким-то противоправным действиям, они, наоборот, просили всех соблюдать закон, Конституцию и порядок, рассказал Куриев.

На заседании суда 16 декабря свидетели по этому делу также утверждали, что их показания были изменены.

У обвиняемых ранее были проблемы с отоплением в СИЗО, сказал адвокат. По его словам, этот вопрос помогли решить родные, близкие и другие добрые люди - купили радиаторы, чтобы обвиняемые могли их использовать в камерах. "В связи с тем что в СИЗО было холодно, Малсаг долго был простужен. Теперь у него есть обогреватель, в камере тепло", - сказал Куриев.

По его словам, Ужахова часто беспокоит высокое давление. "Мы ему передаем лекарства [...] Но он все равно себя чувствует неважно. Все-таки у него возраст [и проблемы со здоровьем]. Я думаю, ему необходимо обследование, необходим курс лечения. Но сам Малсаг на это не соглашается, потому что из-за него затянется процесс [...] в его отсутствие, пока он будет обследоваться, заседания проводиться не будут", - сказал адвокат. Ужахов решил, что "будет принимать лекарства и будет находиться в зале суда", пояснил Куриев.

Активист Хазбиев приехал в суд поддержать обвиняемых

Активист Магомед Хазбиев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что впервые приехал в суд поддержать обвиняемых. "Когда я и мой брат подъехали, там стояла какая-то машина, люди в гражданской одежде сидели. Пока мы машину ставили неподалеку от суда [...] подошла полиция, которая потребовала, чтобы мы убрали машину", - сказал он. По словам Хазбиева, его не пустили в зал суда. "[Из здания] вышли адвокаты. С их помощью нам удалось войти", - рассказал он.

25 июля 2019 года Хазбиев вышел из колонии в Кабардино-Балкарии, где отбывал наказание по обвинению в незаконном хранении оружия и оскорблении на тот момент главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Оказавшись на свободе, активист заявил, что продолжит борьбу с несправедливостью со стороны силовиков и властей, и выразил поддержку арестованным участникам мартовского митинга в Магасе. 18 ноября 2020 года Магомед Хазбиев попытался собрать жителей Ингушетии на прогулку в знак протеста против начала судебного процесса над семью активистами. До начала акции Хазбиев был доставлен в ЦПЭ, на него составили протокол об организации массового мероприятия без подачи уведомления. Сама прогулка не состоялась, так как в Магасе дежурили наряды полиции, рассказали горожане.

По словам Куриева, возникло недоразумение. "Заседания суда ведет судья Кисловодского суда, он выезжает в Ессентуки [...] Председатель Ессентукского городского суда распорядился не впускать [в здание суда] людей без масок и посторонних, кроме участников процесса. И судебные приставы во исполнение приказа председателя суда не пропускали Хазбиева и других посетителей. Но дело в том, что наш судья [Кисловодского суда] в самом начале постановил, что несколько родственников на открытой части заседаний могут присутствовать, также во время перерыва родственники наших подзащитных могут заходить, общаться. Мы это напомнили - и вопрос был решен", - пояснил адвокат.

Хазбиев рассказал, что смог зайти в зал суда дважды - в перерыве и в конце заседания, чтобы попрощаться. По его словам, около здания суда и внутри него было много людей - не менее двух десятков. Зал заседаний в Ессентукском суде очень маленький, отметил активист.

Куриев рассказал, что на заседание хотело приехать очень много людей, но он отговорил их. "Говорил, что не стоит ехать из-за гололедицы на дороге - это опасно. И не факт, что впустят, - планировался допрос свидетелей, то есть заседание должно было быть закрытым", - сказал адвокат.

"Получилось бы так, что люди 250 километров проехали по гололеду, и не смогли бы попасть на заседание. Поэтому я всем говорил, чтоб лучше не рисковали и поехали попозже, когда погода наладится. Многие прислушались", - отметил Куриев.

Хазбиев рассказал, что Исмаил Нальгиев приходится ему двоюродным братом, с Зарифой он "тоже в родстве", а Малсага Ужахова давно знает и очень уважает. "Я приехал с ними пообщаться, посмотреть, в каком они настроении. По сути, эти люди пострадали за то, что они отстаивали свои права, [...] требовали, чтобы все происходило в рамках закона и Конституции", - отметил он.

По словам Хазбиева, ранее он по разным причинам не мог попасть на заседания суда. "Как будет получаться, планирую ездить [в суд]. Когда человек знает, что люди приезжают, морально это очень поддерживает. Я сам отсидел и знаю это по себе", - сказал он.

Активист рассказал, что жалоб я от обвиняемых не услышал. "Малсаг Ужахов мне сказал: "Магомед, если бы вернуться на два года назад, и мне бы сказали: "Вас могут за это посадить", мы бы ни на секунду не сомневались - сделали бы то же самое. Всё это мы делали ради своего народа и своей республики. А что мы здесь сидим - не переживайте, всё нормально, нормальное отношение к нам, никаких проблем нет". По-моему, они держались бодро", - добавил Хазбиев.

Журналистка Изабелла Евлоева провела пикет в Чехии

Пикет в поддержку "ингушских узников" провела 19 января журналистка Изабелла Евлоева в Праге, где она находится.

Основательница и руководительница оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Изабелла Евлоева уехала из России на два месяца по программе временной релокации для журналистов организации "Человек в беде" в феврале 2019 года. "Но после мартовских событий я решила на какое-то время остаться в Европе", - сказала она. В ноябре 2019 года силовики обыскали дом родителей Евлоевой. Правозащитник Магомед Муцольгов связал обыск с профессиональной деятельностью журналистки.

"Сейчас в Ессентуках судят моих соратников и уважаемых мною людей за то, что они требовали соблюдения закона [...] Своим действием я хотела привлечь внимание к ингушскому делу и репрессиям по отношению к ингушским политзаключённым и ко всем узникам совести по России в целом", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Евлоевой, около часа она стояла у посольства России. "Подходил полицейский из охраны посольства, спрашивал причину пикета, а потом записал мои данные", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Прохожих было немного, сказала журналистка. "Погода сегодня (19 января) была ветреная, и ограничительные меры против ковида сказываются, поэтому людей на улицах в принципе не так много было. Но некоторые останавливались, спрашивали. Я еще плохо знаю язык, но объясняла людям, как могла. В основном, понимающе кивали", - рассказала Евлоева. По ее словам, она еще будет выходить на пикеты.

"Я вышла на пикет, потому что меня волнует то, что происходит с моими соратниками [...] они должны быть немедленно освобождены, потому что ничего противозаконного не совершали", - добавила журналистка. Она считает, что "широкий общественный резонанс - это единственное, что может помочь добиться справедливости".

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками.