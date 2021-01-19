Спасатели во время поисковых работ. Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии

19 января 2021, 21:24

Спасатели отчитались о завершении поисковых работ в Домбае

Поисково-спасательные работы на месте схода лавины на склоне горы Мусса-Ачитара в Карачаево-Черкесии закончены. В соседней Кабардино-Балкарии власти Эльбрусского района объявили режим повышенной готовности из-за опасности схода лавин.

Как писал "Кавказский узел", 18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае. Под снегом оказались не менее восьми человек, один из которых, президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурат Маршанкулов, погиб. Поисково-спасательные работы в поселке Домбай продолжаются, снег расчищают 233 человека. Следователи после схода лавины возбудили дело о халатности.

Горнолыжные трассы и подъемники на курорте Домбай, где при сходе лавины погиб человек, закрыты только на уровне выше 2000 метров.

Спасатели завершили работы на склоне горы Муса-Ачитара, где 18 января произошел сход снежной лавины, сообщило  сегодня МЧС по Карачаево-Черкесии. "18 января в ходе проведения поисково-спасательных работ был найден погибший мужчина, иные пострадавшие и погибшие не обнаружены", говорится в сообщении  в Instagram ведомства.

Сотрудники МЧС проверили  60 тысяч квадратных метров снега, "тело" сошедшей лавины спасатели обследовали в полном объеме. В поисках пропавших принимали участие  79 сотрудников МЧС Карачаево-Черкесии и две единицы техники, и 66 сотрудников МЧС России 66 человек и две единицы техники, говорится в сообщении .

В Приэльбрусье объявлен режим повышенной готовности 

Из-за сильных снегопадов и повышенной лавиноопасности в Приэльбрусье введен режим повышенной готовности "для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарии", сообщила сегодня пресс-служба районной администрации.

Население  района оповещено о необходимости воздержаться от поездок в Приэльбрусье, а отдыхающие в курортной зоне - от пешеходных прогулок, особенно в горах в снегопад и непогоду, отмечается в сообщении. Для посещения закрыта поляна Нарзанов, организована расчистка стоянок на поляне Азау и в районе моста Гара-Баши.

Эльбрусский военизированный отряд для защиты от лавин сделал 12 выстрелов на склонах горы Чегет по пяти лавиноопасным очагам. С полудня 20 января начнет работать функционировать канатная дорога на гору Чегет, говорится в сообщении в  Instagram администрации района.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", Терсколе сегодня ночью прогнозируется облачность и снег, температура воздуха -22 градуса, скорость ветра - до 3 метров в секунду. Днем 20 января ожидается облачность и снег, температура опустится до -23, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Снегопад прогнозируется до 21 января. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Пандемия обернулась повышенным спросом на зимний отдых в Приэльбрусье", "Турист из Лабинска эвакуирован с Эльбруса", "Два альпиниста эвакуированы с Эльбруса".

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