Поисковые работы возобновлены в Домбае

19 января 2021, 10:09

Поисково-спасательные работы в поселке Домбай после схода лавины, приостановленные на ночь, возобновлены. Снег расчищают 233 человека. Следователи после схода лавины возбудили дело о халатности.

Как писал "Кавказский узел", 18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае. По данным участников поисковой операции, в районе схода лавины оказались семь человек, шесть из которых спаслись, МЧС сообщало, что под снегом могли оказаться до 12 человек. Позже стало известно о найденном погибшем на месте схода лавины в горах - президенте Федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурате Маршанкулове. Местонахождение двух человек к вечеру 18 января оставалось неизвестным. Однако позднее эти двое туристов связались со спасателями.

Следователи после схода лавины возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (часть 2 статьи 293 УК РФ), говорится в сообщении регионального управления Следкома, поступившем сегодня "Кавказскому узлу".

Ширина лавины, которая сошла в Домбае, составила 100 метров, ее глубина - до пяти метров, проинформировал представитель экстренных служб. "На горе Мусса-Ачитара высотой 2400 метров произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. Ее длина составила 600 метров, ширина - 100 метров, глубина - до 5 метров", - приводит его слова РИА "Новости".

Поисково-спасательные работы после схода лавины в поселке Домбай, приостановленные на ночь, возобновлены, сообщило сегодня ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии.

"Работы по расчистке лавинной массы в поселке Домбай возобновлены. Всего привлечено 233 человека, 28 единиц техники. На 19 января в горах Карачаево-Черкесской Республики сохраняется прогноз лавинной опасности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Среди туристов, зарегистрированных в гостиницах Домбая, пропавших не обнаружено, заявило МЧС. "К 23:30 18 января был завершен обход гостиниц, который показал, что все постояльцы находятся в своих гостиничных номерах", - цитирует замначальника ГУ МЧС России по КЧР Антона Шахбазяна "Интерфакс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Домбае в течение дня прогнозируется облачность и снег, температура воздуха -16 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду. В ночь на 20 января ожидается облачность и снег, температура опустится до -17, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Снегопад прогнозируется до 21 января. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.