На связь вышли пропавшие в Домбае туристы

19 января 2021, 01:40

Двое туристов, судьба которых оставалась неизвестной после схода снежной лавины в Карачаево-Черкесии, связались со спасателями.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января снежная лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае. По данным участников поисковой операции, в районе схода лавины оказались семь человек, шестеро из которых спаслись, МЧС сообщало о том, что под снегом могли оказаться до 12 человек. Позже стало известно о найденном погибшем на месте схода лавины в горах - президенте федерации горнолыжного спорта и сноуборда "Домбай" Хаджи-Мурате Маршанкулове. Местонахождение двух человек после схода лавины в горах Карачаево-Черкесии к вечеру 18 января по данным МЧС оставалось неизвестным.

Двое туристов вышли на связь, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Главного управления МЧС России по республике.

"Место нахождения туристов - мужа и жены, установлено. С ними все хорошо", - сказал сотрудник ведомства, слова которого приводит агентство. По данным источника агентства, нет информации о том, что еще кто-то может оставаться под лавиной.

Угроза схода лавин на горнолыжном курорте сохраняется, ранее сообщил начальник Северо-Кавказской военизированной службы Хизир Чочаев. "Я считаю, что это не крайний лавинный очаг. Однозначно еще будут сходить лавины. Завтра (19 января) тоже будет сходить", - заявил он. По его данным, лавина сошла из-за сильного снегопада. "Лавина в любом случае разгрузилась, независимо от обстрела горных склонов. Район был закрыт для катания. Зачем в этом районе оказались люди, это уже другой вопрос", - заявил Чочаев.

Напомним также, что на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии объявлено о закрытии канатных дорог и трасс. В горах Кабардино-Балкарии лавиноопасно, ведется принудительный спуск лавин.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Домбае в течение дня прогнозируется облачность и снег, температура воздуха -16 градусов, скорость ветра - до 3 метров в секунду. В ночь на 20 января ожидается облачность и снег, температура опустится до -17, ветер утихнет до 2 метров в секунду. Снегопад прогнозируется до 21 января. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.