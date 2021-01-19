Движение по Транскаму разрешено

19 января 2021, 14:45

Транскавказская автомагистраль открыта для всех видов автотранспорта после расчистки дороги от снега, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", Транскам был закрыт с 17 января в связи с ухудшением погоды и угрозой схода лавин. После закрытия единственной дороги между Южной Осетией и Россией спасатели в экстренном режиме приступили к расчистке магистрали от снежных завалов для пропуска транспорта с медицинским кислородом. Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил обеспечить беспрепятственный пропуск транспорта с кислородом для больниц, работающих с зараженными коронавирусом. Пользователи Instagram, позиционирующие себя как жители региона, заявили, что при закрытии Транскама власти Южной Осетии должны снабдить госпитали кислородными станциями.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Транскам открыт для движения автотранспорта сегодня с 12.00 мск. "В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... разрешено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в административном центре Алагирского района - городе Алагире - ясная погода, температуре воздуха -4 градуса, скорость ветра до 3 метров в секунду. Ночью и днем 20 января ожидается снегопад, температура понизится до -6 градусов, ветер стихнет до одного метра в секунду, а затем вновь усилится до 2 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с его помощью могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.