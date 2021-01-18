Уроженцы Дагестана проиграли апелляцию по делу о подготовке теракта

18 января 2021, 22:18

Апелляционный суд оставил в силе приговор четверым уроженцам Дагестана, получившим длительные сроки по делу о подготовке теракта в Кавминводах и участии в террористическом сообществе.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 августа 2020 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил от 12 до 19 лет колонии жителям Дагестана Шамилю Абакарову, Сабиру Набиеву, Эмилю Асланову, Али Дибирову, признав их виновными в причастности к деятельности террористической группы и подготовке теракта на территории Кавказских Минеральных Вод.

Обвиняемые вины не признали и заявили о фабрикации дела. Защита обжаловала приговор, но коллегия Апелляционного военного суда в Московской области сегодня также признала четверых фигурантов дела виновными и оставила приговор Южного окружного военного суда без изменений, проинформировал корреспондента "Кавказского узла" сотрудник суда.

Комментариями осужденных относительно решения апелляционного суда «Кавказский узел» пока не располагает.

По версии следствия, осенью 2017 года Али Дибиров решил создать и возглавить террористическую группировку, предложив знакомым стать ее участниками, и вместе они в мае 2018 года разработали план совершения терактов в Хасавюрте. Абакаров должен был разместить бомбу в обозначенном Дибировым месте и активировать ее, при необходимости – путем самоподрыва, а Дибиров, Набиев и Асланов, находясь неподалеку от места подрыва, должны были напасть на жителей и правоохранителей, используя при этом ножи и огнестрельное оружие. В июне 2018 года Дибиров сменил планы и выбрал местом совершения теракта Кавказские Минеральные Воды, сочло следствие.