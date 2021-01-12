Почти 50 тысяч жителей Дагестана остались без света

12 января 2021, 11:40

Электроснабжение аварийно отключено в Дагестане в связи с непогодой, без света остались жители трех районов, сообщило Минэнерго России.

По данным министерства, массовые аварийные отключения в распределительных сетях происходят от налипания мокрого снега.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в Кизлярском, Бабаюртовском, Тарумовском и Буйнакском районах. Всего в зону отключения попали около 48 900 человек. "К аварийно-восстановительным работам привлечены 52 бригады в составе 162 человек и 56 единиц техники", - сказано в сообщении на сайте Минэнерго России.

"Кавказский узел", ранее писал об отключении электроснабжения в Дагестане 24 декабря 2020 года. Без света в связи со снегопадом остались жители Кумторкалинского, Карабудахкентского, Магарамкентского, Табасаранского, Дербентского и Хасавюртовского районов. В зону отключения попали 49,7 тысячи человек. В тот же день энергетики отчитались о восстановлении энергоснабжения.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в столице Дагестана - Махачкале - идет слабый дождь при температуре +4 градуса, скорость ветра - до 8 метров в секунду. Ночью ожидается снег с дождем при температуре +2 градуса, скорость ветра снизится до 3 м/с. 13 января осадков не ожидается, температура повысится до +6, ветер усилится до 9 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.