Энергетики отчитались о восстановлении энергоснабжения в Дагестане

24 декабря 2020, 17:54

Полностью восстановлена подача электричества в дома 50 тысяч жителей шести районов Дагестана, сообщила компания "Россети Северный Кавказ".

Как писал "Кавказский узел", 24 декабря электроснабжение было нарушено в Кумторкалинском, Карабудахкентском, Магарамкентском, Табасаранском, Дербентском и Хасавюртовском районах Дагестана в связи со снегопадом. В зону отключения попали жители 35 населенных пунктов, в которых проживает 49,7 тысячи человек.

После аварийных отключений, вызванных снегопадом, восстановлена подача электричества в шести районах Дагестана. К 16.00 мск "специалисты "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" вернули свет в дома всех потребителей. Дежурные бригады энергетиков продолжают отрабатывать заявки, поступающие от жителей из-за точечных отключений", сообщила сегодня пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

Для ликвидации аварий было увеличено число ремонтных бригад и спецтехники. На дежурстве находится 31 бригада из 103 энергетиков и 38 единиц спецтехники, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в столице Дагестана - Махачкале - идет снег, температура составляет -3 градуса, скорость ветра - до 5 метров в секунду. Ночью ожидается снег с дождем при температуре - 2 градуса. 25 декабря осадков не ожидается, температура повысится до +0, ветер усилится до 6 метров секунду. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.