Почти 50 тысяч человек остались без света в Дагестане

24 декабря 2020, 11:20

Электроснабжение нарушено в шести районах Дагестана в связи со снегопадом. В зону отключения попали жители 35 населенных пунктов.

В результате ухудшения погодных условий и налипания снега на провода происходят локальные отключения электросетевых объектов 6-120 кВ, сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Электроснабжение нарушено в Кумторкалинском, Карабудахкентском, Магарамкентском, Табасаранском, Дербентском и Хасавюртовском районах. "В аварийно-восстановительных работах задействованы 22 бригады энергетиков (83 человека, 26 единиц техники)", - цитирует пресс-службу компании ТАСС.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались 35 населенных пунктов, в которых проживают около 49 700 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в столице Дагестана - Махачкале - идет снег, температура составляет -3 градуса, скорость ветра - до 5 метров в секунду. Ночью ожидается снег с дождем при температуре - 2 градуса. 25 декабря осадков не ожидается, температура повысится до +0, ветер усилится до 6 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.