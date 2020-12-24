24 декабря 2020, 11:20

Почти 50 тысяч человек остались без света в Дагестане

Электроснабжение нарушено в шести районах Дагестана в связи со снегопадом. В зону отключения попали жители 35 населенных пунктов.

В результате ухудшения погодных условий и налипания снега на провода происходят локальные отключения электросетевых объектов 6-120 кВ, сообщили в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Электроснабжение нарушено в Кумторкалинском, Карабудахкентском, Магарамкентском, Табасаранском, Дербентском и Хасавюртовском районах. "В аварийно-восстановительных работах задействованы 22 бригады энергетиков (83 человека, 26 единиц техники)", - цитирует пресс-службу компании ТАСС.

По данным Минэнерго России, без электроснабжения остались 35 населенных пунктов, в которых проживают около 49 700 человек.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в течение дня в столице Дагестана - Махачкале - идет снег, температура составляет -3 градуса, скорость ветра - до 5 метров в секунду. Ночью ожидается снег с дождем при температуре - 2 градуса. 25 декабря осадков не ожидается, температура повысится до +0, ветер усилится до 6 м/с. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Водители застряли на дорогах Махачкалы после дождя", "Свыше 53 тысяч жителей Дагестана остались без света", "МЧС отчиталось о частичном восстановлении энергоснабжения в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

24 декабря 2020, 11:02

  • 31 декабря объявлено выходным в двух регионах юга России после рекомендации Путина

    Выходной для госслужащих органов власти в Ростовской и Астраханской областях перенесен с 26 на 31 декабря, постановили губернаторы, предложив муниципальным чиновникам и предпринимателям принять аналогичные решения. Указам Василия Голубева и Игоря Бабушкина предшествовала рекомендация президента объявить последний день года выходным во всех регионах.

24 декабря 2020, 09:58

24 декабря 2020, 08:59

24 декабря 2020, 08:00

24 декабря 2020, 07:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи