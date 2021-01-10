Учения саперов в Дагестане. Фото пресс-службы Минобороны России. https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12333968@egNews

10 января 2021, 11:57

Около 200 военных саперов привлечены к учениям в Дагестане

Военные инженеры и саперы Каспийской флотилии на учебном комплексе «Скорпион» в Дагестане отрабатывают действия при обнаружении мин и учатся устанавливать минно-взрывные заграждения.

По данным Минобороны России, к учебно-методическим сборам  на учебном комплексе «Скорпион» привлечено около 200 военнослужащих.

На сборах военнослужащие инженерно-саперных подразделений береговых войск Каспийской флотилии изучат способы ведения инженерной разведки на прибрежных участках моря и действия при минировании и разминировании территорий, сообщило сегодня военное ведомство на своем сайте. На практических занятиях они отработают действия при обнаружении противодесантных мин в прибрежной полосе моря с модернизированным водолазным миноискателем. Всего в сборах задействовано порядка 50 единиц специальной и военной техники, говорится в сообщении.

За время сборов военные изучат типы противодесантных мин, которые устанавливают в прибрежной зоне водоёмов, отработают навыки по установке минно-взрывных заграждений за минимальное время, информировало ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 8 января минометчики провели учения в Дагестане. Военные поразили свыше 100 мишеней в горах, использовав для поражения сложных целей тактику кочующего орудия, сообщило Минобороны России.

Примечание:

Решение России перевооружить армию Абхазии последовало за военным усилением Грузии", "Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии".

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