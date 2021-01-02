Книга Надежды Ажгихиной отразила вклад публикаций о Кавказе в развитие журналистики

02 января 2021, 20:54

Журналистика остается служением обществу, настаивает Надежда Ажгихина, в сборник которой "Честное слово" вошли интервью российских и зарубежных журналистов, в том числе писавших о Кавказе. Автор рассказала о новом жанре, изобретенном Эльвирой Горюхиной в поездках по горячим точкам. Юлия Калинина, работавшая военкором в Чечне, указала на проблему объективности журналиста.

Книга директора "ПЭН-центра Москва" Надежды Ажгихиной была издана медиагруппой "Журналист" в конце 2020 года небольшим тиражом в тысячу экземпляров. Презентацию "Честного слова" планируется провести в конце марта, в рамках книжной ярмарки non/fiction, но приобрести книгу можно уже сейчас на сайте "Журналиста", указала корреспонденту "Кавказского узла" автор.

"Честное слово. Мастера журналистики о границах правды и свободы" - сборник, куда вошли интервью Ажгихиной с известными российскими, а также зарубежными журналистами, публиковавшиеся в журнале "Журналист" на протяжении последних двадцати лет. "Многие герои книги связаны с кавказской проблематикой, работали на Кавказе, писали о нем. Григорий Шведов, Валерий Яков, Эльвира Горюхина, Виктория Ивлева, Юлия Калинина. Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь Европейской федерации журналистов, был на вручении премии имени Ахмеднаби Ахмеднабиева в Москве и писал об этом в европейской прессе, еще до этого он успел познакомиться с журналистами из Дагестана, инициировал заявления об убийствах журналистов на Кавказе и нарушении их прав в Совет Европы", - рассказала Надежда Ажгихина.

Корреспондент "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиев был убит 9 июля 2013 года в пригороде Махачкалы. Он писал на острые темы: нарушения прав человека в Дагестане, преступления сотрудников силовых структур, о преследовании религиозных общин и отдельных верующих, говорится в биографической справке, опубликованной на "Кавказском узле".

В частности, Виктория Ивлева посвятила Кавказу большую часть своей профессиональной деятельности, указала Ажгихина. "С Викторией Ивлевой мы разговаривали несколько раз. Она рассказывала какие-то потрясающие вещи, какие-то фото не публиковала, о чем-то рассказывала позже - скорее, из желания не навредить своим героям. Очень многие мои собеседники были в гуще событий, в конфликтах - об этом говорили с удивительной честностью. Когда все это собралось вместе, мне было невероятно интересно это читать. Журналистика - это профессия, поддерживающая какую-то базовую потребность в человеке в любви, справедливости. Это не зависит от времени и условий, в которых ты живешь", - считает Надежда Ажгихина.

Эльвира Горюхина изобрела новый жанр в странствиях по Северному Кавказу



Автор книги назвала своих собеседников частью истории "настоящей отечественной журналистики", продолжающей лучшие традиции русской литературы и публицистики. "Среди них Эльвира Горюхина - в ее честь на аллее памяти погибших дагестанских журналистов посажено дерево, как и в память о Политковской, Эстемировой, Щекочихине. Это высшее признание работы русских журналистов на Кавказе", - отметила Ажгихина.

В ноябре 2018 года в Махачкале во время фестиваля "Кунаки" были посажены 23 дерева, каждое из которых посвящено памяти одного из российских журналистов, связанных с Северным Кавказом. Власти проигнорировали открытие аллеи. Обозреватель "Новой газеты" Эльвира Горюхина скончалась 11 января 2018 года после долгой болезни. Журналист Юрий Щекочихин, участвовавший в освобождении российских военнослужащих в Чечне, умер в июле 2003 года. "Новая газета" указала на сходство обстоятельств его смерти с резонансным отравлением Скрипалей в Великобритании в 2018 году. Одно из деревьев посажено в память корреспондента "Кавказского узла" Ахмеднаби Ахмеднабиева.

Надежда Ажгихина отметила, что Эльвира Горюхина не была профессиональной журналисткой. "Она называла себя странницей, путешествующей учительницей. Ее публикации - это поразительные истории человеческого соучастия, истории преодоления ужаса войны и несправедливости, доказывающие, что люди способны преодолеть самые несправедливые и чудовищные вещи, и в этом им помогает приверженность нашим основным ценностям", - рассказала Ажгихина.

Горюхина с самой первой своей газетной публикации нарушала основные правила журналистики, в частности, была пристрастна по отношению к своим героям, вместе с ними проживала их жизнь, отмечает Надежда Ажгихина.

В горячих точках она шла первым делов в школу или в то, что от нее осталось, когда закончились боевые действия, и наряду с местными педагогами вела уроки русской литературы в Осетии, Карабахе, Ингушетии, Чечне, Беслане… В отрывках из сочинений чеченских школьников, опубликованных в ее заметках, открывалась та правда о происходящем, о которой не писали самые честные и отважные военные корреспонденты. А сочинения своих новосибирских учеников о Кавказе и "Хаджи Мурате" в самый разгар чеченской войны она предлагала обменять на 10 захваченных боевиками милиционеров", - описывает Надежда Ажгихина героя своего интервью в книге.

Интервью, вошедшее в "Честное слово", стало последним, что дала Горюхина перед смертью. "Доверие на войне обеспечивается не только громкими именами, но и теми именами, которые спасают честь русского народа. Доверием может стать (и становится!) человек. Человек не вообще, а конкретный, имеющий имя. За десять с лишним лет блуждания без единого удостоверения попадала в страшные переплеты. Как выходила из них? Просто. Если ты долго ходишь, у тебя знакомых оказывается много. Вот они тебя и спасают. Вот эти невидимые глазу сцепления сердец — самое сильное впечатление на войне. Вселенная тебе покажется домом. Все друг другу, так или иначе, родственники. Национальность не имеет никакого значения, а если имеет, это дело десятое, двадцатое. Ты — человек! Этим сказано все", — говорит Горюхина в этом интервью.

Калинина разобрала проблему объективности журналиста на опыте военкора в Чечне

На проблему следования правилам журналистики указала и политический обозреватель "Московского комсомольца", лауреат премии "Золотое перо России" Юлия Калинина, которая работала военным корреспондентом во время обеих военных кампаний в Чечне и также стала одним из героев книги "Честное слово".

"Освещая любые конфликты, журналист всегда внутренне принимает в них ту или иную сторону. Следуя правилам журналистики, они должны давать объективную картину. Но по мере знакомства с конфликтной ситуацией у них формируется собственное отношение к сторонам конфликта. В каких-то случаях сторона, к которой они тяготеют, указывается начальством. Когда, например, журналисты государственных телеканалов ездили освещать военные действия в Донецком регионе, у них была твердая установка, как и в чью пользу освещать. Но если сверху такого указания нет, журналист это определяет сам для себя, основываясь на личном опыте. Это делают и мужчины-журналисты, и женщины-журналистки", — сказала Калинина корреспонденту "Кавказского узла".

Выбор стороны зависит от того, с кем сам себя ассоциирует журналист, кто ему ближе и понятнее из участников конфликта, отметила она. "В Чечне работали журналисты-мужчины, которые служили в армии в советские времена. У них был опыт собственных конфликтов с чеченцами во время службы в армии. Из-за этого они всегда были на стороне федералов. Всегда против чеченцев, независимо от того, боевики это были или пророссийские чеченцы. Еще были иностранные журналисты из бывшего соцлагеря, которые себя, наоборот, ассоциировали себя с чеченцами. Им казалось, что Чечня задавлена Кремлем так же, как в социалистические времена им были задавлены Чехия, Польша, Венгрия. Они считали, что чеченцы борются за свободу так же, как это делали они в своих странах. Поэтому иностранные журналисты всегда были на стороне чеченцев. Ну а я, будучи обычной женщиной, ассоциировала себя с такими же обычными женщинами, живущими в Чечне. С мирным населением, проще говоря. Поэтому с самого начала я считала, что нельзя бомбить своих граждан. Надо с ними договариваться", — отметила журналистка.

Она охарактеризовала общество в современной Чечне как внутренне несвободное. "В послевоенной Чечне я не была, и даже не хочется. Хотя во время войны ездила туда раз тридцать, у меня очень много знакомых. Жила не на военных базах, а в домах мирных жителей, и, конечно, мне интересно, что с ними сейчас происходит. Снаружи представляется, что все очень благополучно. Но мне кажется, это поверхностное представление. Насколько я понимаю, жителей Чечни угнетает то, что они должны прогибаться под правила, установленные главой республики, притом что эти правила зачастую противоречат их традиционным устоям. Они все время должны просчитывать, что им теперь делать можно, а что — нет, и для них это ужасно неприятно", — предположила Юлия Калинина.

Материалы о конфликтах на Кавказе создаются вопреки равнодушию общества

В интервью, опубликованном в книге "Честное слово", Калинина отмечала, что была потрясена равнодушием российского общества к войне. "Шок наступал каждый раз, когда выходила из самолета во Внуково. Каких-то два часа лету — и ничего не взрывается, люди хорошо одеты, лампочки горят, туалеты работают. Там земля наливается кровью. А здесь все заняты только собой. На работе меня спрашивали: "Ну как там?". Я говорила: "Нормально". Мне отвечали: "Ну и хорошо". На самом деле, никому не было интересно — как там", — рассказывает Калинина на страницах книги.

Сегодня россияне так же равнодушны к тому, что происходит далеко от них, как и во время чеченских войн, указала Калинина корреспонденту "Кавказского узла". "Ничего не изменилось. Но дело не в российском обществе. Это не русские такие плохие, что им безразлично, что происходит в Чечне. Подобное безразличие характерно для всех людей-обывателей. В любом обществе 85% равнодушных людей, занятых только собой и своими проблемами, а 15% — это те, кто будет переживать за всех и помнить страшные вещи, происходившие в любых уголках страны. Не думаю, что жители Северного Кавказа постоянно вспоминают теракты в Москве: "Норд-Ост", например, или взрывы в метро. Но это общее свойство людей. Им больно то, что случилось с ними, близко от них, с соседями. Только про это они помнят, переживают и не понимают, почему другие не разделяют их чувства", — заключила Юлия Калинина.

Реалии Северного Кавказа настолько отличны от общероссийских, что о них сложно рассказывать, говорит другая героиня книги "Честное слово", журналистка Лидия Графова. "Мне довелось семь раз бывать во время войны в Чечне и Ингушетии. Знаю это чувство, когда приезжаешь и полон всем этим! Месяц уходит на акклиматизацию, потому что люди не понимают, а главное, им невозможно рассказать, чтобы они поняли", — приводятся в книге слова Лидии Графовой.

Ажгихина отстаивает профессиональные стандарты журналистики

Книга "Честное слово" состоит из трех глав: "Поиски темы", "Поиски жанра" и "Поиски истины". "Это книга о журналистике, ее месте в мире, в обществе. Герои книги — люди разного журналистского и человеческого опыта, "Шестидесятник" Леонид Жуховицкий работает в публицистике более полувека. Юрий Рост стал классиком более 30 лет назад, когда Ева Меркачева только пошла в среднюю школу, а Юрий Феклистов учился во ВГИКе. Владимир Снегирев долгие годы писал о войнах, а Лидия Графова — о мирных людях. Эльвира Горюхина возродила давний жанр литературного странничества и вела уроки литературы в разрушенных школах горных селениях. А Виктория Ивлева вообще связала журналистику с волонтерством и создала в социальных сетях "армию муравьев" в помощь униженным и оскорбленным", — указала Надежда Ажгихина корреспонденту "Кавказского узла".

Она подчеркнула, что все герои книги — уникальные люди. "В этом смысле книга подтверждает давнюю гипотезу о том, что журналистика — прежде всего поступок и результат личного выбора, который мы совершаем каждый день. Выбора в пользу честного слова и правды, какой бы горькой она ни была, в пользу прав и достоинства человека, в конечном счете — в пользу журналистики как блага для общества", — резюмировала Ажгихина.

Диалоги с мастерами журналистики, по ее мнению, утверждают неизменность журналистики как служения обществу, "блага для всех". "Люди, собранные под одной обложкой в "Честном слове" своей жизнью, судьбой и работой, показывают, что журналистика значительно шире, выше и лучше любой политики и идеологии", — отметила автор.

Она определила журналистику как "движение навстречу человеческой потребности в правде и каком-то сочувствии к человеку". "Без сочувствия и энергии добра журналистики не бывает. Даже самые страшные сюжеты предаются гласности не затем, чтобы ужаснуть, если это серьезная журналистика, а чтобы были предприняты какие-то действия. После многих публикаций и выступлений менялась практика. Иногда, как после выступлений Графовой, менялись даже законы. Но главное — у миллионов людей в итоге появлялась надежда", — указала Ажгихина.

Автор также считает свою книгу аргументом против мнения о конце классической журналистики, о необходимости заменить профессиональных журналистов эффективными менеджерами и не отягощенными высокими профессиональными стандартами работниками, готовыми выполнить любой заказ.

"Изменилась жизнь, изменилась среда, она стала цифровой. Изменились технические возможности, они изменили медиаландшафт до неузнаваемости, однако принципы работы журналиста, приверженность точному и правдивому слову, акцент на правах и достоинстве человека, которые выше интересов власти — это осталось неизменным. В чем-то в 90-е годы было легче работать, но не во всем. В чем-то сейчас работать трудно и почти невыносимо, но в советские годы было еще сложнее, и мои герои об этом рассказывают. Тем не менее, журналисты старались рассказать правду и поднять очень серьезные вопросы, волновавшие общество и требовавшие разрешения. В этом плане суть журналистики не изменилась. Я не верю в то, что журналистика погибнет, станет поверхностной, превратится в развлечение. Это было всегда, как и пропаганда — они будут. А журналистика — это совершенно отдельная сфера, без которой не может развиваться ни общество, ни культура, ни ощущение современного пространства", — убеждена Надежда Ажгихина.

"Честное слово" отразило "многоголосие" современной журналистики

По словам Ажгихиной, в журналистику "включаются люди самые разные, которым важно сказать правду". "Эльвира Горюхина блестяще об этом рассказывает. Она поехала в Грузию, в Абхазию, чтобы понять, что там происходит, она поехала к своим друзьям. Журналистика сейчас не беднее ничуть в отношении слова, она представляет разные жанры. Раньше тоже были исключительные фигуры, как Юрий Рост, который придумал свой жанр "светотень", где текст и изображение имеют равную ценность. Жанр, который придумала Горюхина — его не было. Или те форматы, которые в "7х7" — это тоже полифония, но качество слова в этих материалах, будь то онлайн, или ТВ — оно неизменно высокое. Сохранение высокой планки журналистики — это важно", — подчеркнула Надежда Ажгихина.

Она привела в пример главного редактора онлайн-издания "7х7" Олега Григоренко, который, по мнению Ажгихиной, доказал, что блогеры могут стать отличными журналистами и работать в рамках профессиональных и этических стандартов. "7х7. Горизонтальная Россия" избрала слоганом "Хватит читать Москву". В интервью, вошедшем в "Честное слово", Олег Григоренко рассказывает о том, что должно волновать российское общество, и как переключить внимание респектабельных федеральных изданий с пробок на Садовом кольце на протесты Шиеса. "События, которые меняют Россию, происходят в регионах, люди, которые делают страну лучше, живут по обе стороны МКАД. Наша миссия — не просто описать реальную жизнь, но рассказать о том, как она меняется, и кто ее меняет", — говорит Олег Григоренко.

Бывшая телеведущая, а ныне депутат Госдумы Оксана Пушкина в интервью, которое также вошло в книгу, рассказывает о борьбе со стереотипами, за равенство женщин и мужчин, а также о законотворчестве в сфере защиты от домашнего насилия. "Декриминализация побоев в 2017 году стала большой ошибкой, мы дали опасный сигнал насильникам, укрепив их веру в собственную безнаказанность. Жертвы же поняли, что государство не будет их защищать… Народ РФ готов объявить войну домашнему насилию, теперь очередь за государством", — указывает Оксана Пушкина на страницах книги.