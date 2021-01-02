Активисты раскритиковали ярмарку в сочинском Дендрарии

02 января 2021, 03:16

Торговля нарушает особо охраняемый режим в Дендрарии, вредит растениям и животным в нем, заявили активисты. Нагромождение торговых рядов мешает наслаждаться красотами природы в парке, посетовали туристы и жители Сочи.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2020 года директору Сочинского национального парка предписано прекратить работу временных торговых павильонов в Дендрарии. Такие торговые точки запрещено устанавливать на территории объекта культурного наследия федерального значения, указало управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края.

Сообщение о проведении ярмарки в парке Дендрарий поступило на sms-сервис "Кавказского узла". "Неужели в Сочи мало мест для базарных лавок? Мы, как и другие, приехали соприкоснуться с уникальной экзотической природой Сочи, купили билеты по 350 рублей, но встретились с балаганом", - написал 28 декабря 2020 года автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

42-хлетний архитектор из Санкт-Петербурга Антон Чернов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что со своими друзьями - дизайнерами и архитекторами - приезжает на зимних каникулах покататься на лыжах в Красную Поляну уже пятый год. "Нам тут нравится. В этом году многолюдно, несмотря на пандемию... 27 декабря решили побывать в Сочи, это был хороший повод посетить экскурсию в Дендрарии. Отдали деньги за экскурсию и купили билеты за 350 рублей. Кассир посоветовал начать экскурсию с нижнего парка, пока не стемнело", - сказал он.

По словам Чернова, он был в Дендрарии около пяти лет назад. "Запомнился красивый пруд, лебеди, бамбуковые рощи, экзотические деревья. В этот раз я парк не узнал, как и мои друзья, которые тут тоже ранее бывали... Стояли какие-то огромные автолавки, где продавали кока-колу, бургеры и сосиски. Было несколько лавок с продовольственными товарами. Продавцы все были без масок, без перчаток. Информации о том, есть ли у них сертификаты качества на товары и разрешение на выносную торговлю, нигде не было", - рассказал он.

Турист также посетовал, что огромная фура стояла, перекрывая вид на озеро с лебедями. "Я и мои коллеги возмутились, потому что в парк мы приехали не есть и пить, и не слушать шум и крики... а соприкоснуться с природой", - сказал архитектор.

В нижней части Дендрария до наступления темноты 31 декабря 2020 года работала продуктовая и промышленная ярмарка, передал корреспондент "Кавказского узла". Билет туда стоил 150 рублей, а посещение всего парка - 350 рублей.

Рынок состоял из порядка 35 торговых точек, размер каждой составлял в среднем от пяти до семи квадратных метров. Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался, где уголки потребителя, на что ему ответили, что "они не предусмотрены договорами с Нацпаком".

К торговым точкам были протянуты электропровода, между ларьками развешаны флажки. У озера стояли холодильники с напитками и стойки для их распития. Продавцы торговали блинами, хот-догами, шаурмой, сосисками, все они были без масок и без перчаток. Рукомойника с дезинфицирующими средствами на торговых точках не было. В парке было очень шумно, дети бегали по газонам.

Жительница Сочи Елена Потапенко рассказала, что пришла в парк с ребёнком. По ее словам, за вход она заплатила 150 рублей. "Ребенок прошел бесплатно, но на себя 150 рублей было жалко. До парка добирались с пересадками, поэтому вместе с дорогой заплатила 200 рублей. На еду и игрушки ребенку, которые тут продаются, потратили еще 800 рублей. Итого заплатила тысячу рублей, но удовольствия никакого... Какой-то базар с торговыми палатками, где ничего хорошего не продают. Ни мне, ни ребенку не понравилось", - сказала Потапенко.

Супруги Марина и Павел Стрельниковы из Саратова рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что они отправились гулять по парку утром 31 декабря. "Очень красиво в верхней части Дендропарка - растения, удивительный парк. Но нижняя часть парка ничего особенного собой не представляет - обычный базар с ларьками. Мы быстро оттуда ушли - смотреть нечего, и было очень шумно", - сказала Мария Стрельникова.

Руководство объяснило торговлю в Дендропарке

"Национальный парк находится на самоокупаемости и вынужден зарабатывать, чтобы содержать себя", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" директор национального парка Павел Хоценко. Он сказал, что "никаких нарушений закона в том, что в парке установлены торговые палатки, и они сдаются в аренду, нет". Хоценко рассказал, что сдачей палаток в аренду занимается рекламный отдел.

Он также пояснил, что "запрет (на торговлю) касался верхней части парка". "Ларьки с верхней части были убраны. Запрета на нижнюю часть не было", - отметил Хоценко.

"Федеральному государственному бюджетному учреждению "Сочинский национальный парк" необходимо: принять меры по прекращению деятельности на верхней части объекта культурного наследия "Парк Дендрарий" в комплексе с садово-парковой скульптурой и архитектурными сооружениями малых форм" четырех временных торговых павильонов. Принять меры по приведению входной группы в верхней части объекта культурного наследия "Парк Дендрарий" в комплексе с садово-парковой скульптурой и архитектурными сооружениями малых форм" в соответствие с ее историческим обликом. О принятых мерах сообщить в управление до 01.08.2020", - говорилось в предостережении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Представитель рекламного отдела Анна рассказала, что все (торговые) площади в парке заняты предпринимателями. "Это порядка 33 ларьков, где продают промтовары и продукты, а так же две машины, торгующие фастфудом и напитками", - пояснила она. Анна сказала, что аренда одной торговой точки стоит порядка ста тысяч рублей, торговля в парке ведется с 15 декабря. "У нас все согласовано с Роспотребнадзором, за все отвечает парк. С арендаторами только заключаются договоры на предоставление торговых точек", - рассказала она. По словам сотрудницы отдела, в парке очень много семей с детьми, и все они "довольны организацией мероприятий". Она заверила, что "никаких лицензий и разрешений (на торговлю) не надо". "У нас все согласовано с Роспотребнадзором", - заявила она.

Сотрудница экономического отдела Нацпарка рассказала, что в Дендропарке сейчас идет сокращение сотрудников, "в том числе и научного отдела, который занимался разработками и сохранением редких субтропических растений".

Активисты высказались против торговли в парке

Юрист Роман Шикарев, не участвующий в данной конфликтной ситуации, уверен, что торговля в парке запрещена законом. "В пункте 10 данного положения об особом режиме охраны парка четко прописано, что "на территории дендрологического парка запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением возложенных на него задач и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов, растительных сообществ, коллекций и экспозиций, а также объектов историко-культурного наследия", - процитировал юрист приказ министра природных ресурсов от 25 апреля 2016 года N 261 "Об утверждении Положения о Дендрологическом парке федерального значения "Дендрарий", копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Нигде (в документе) про торговую или коммерческую деятельность в парке не сказано, так как для торговли и коммерции в городе выделены специальные места", - подчеркнул юрист.

Он также отметил, что "делить парк на части и утверждать, что его одна часть имеет охранный статус, а другая - нет, - нельзя".

Экологи также считают, что торговать в парке нельзя. "Торговая деятельность нарушает особо охраняемый режим парка, где произрастают не только экзотические растения, но и живут животные и птицы. Люди приходят в парк, а не на рынок или в магазин", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" эколог Ольга Носковец.

Дендрарий является одной из достопримечательностей Сочи, здесь собраны более 1800 видов редких растений со всех частей света, говорится в справочном материале "Сочи", опубликованном на "Кавказском узле".

Руководитель проекта "СтопХимия в Зеленом Сочи", эколог Александр Зюзин считает, что "базар несовместим с Дендропарком и его задачами".

Врач с 17-летним стажем в Роспотребнадзоре Ацамаз Хадиков указал, что "открытая торговля должна вестись в специально отведенных местах". "Дендрологический парк с особо охраняемой природной территорией - это не место для торговли. При торговле продуктами должны соблюдаться все нормы и правила, тем более во время пандемии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Разрешающие документы должны быть как на уличную торговлю, так и отдельно на торговлю скоропортящимися продуктами, сказал он. "Если документов нет, то питание в такой точке может быть опасным для жизни и здоровья людей", - отметил Хадиков.

Член Союза архитекторов России Ирина Попова также считает недопустимым использование особо охраняемой территории для торговли. "На территории парка Дендрарий достаточно торговых точек, чтобы усталый турист мог присесть, перекусить или выпить чашку кофе. Нагромождение ларьков с целью торговли по типу базара недопустимо", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она полагает, что коммерческий подход к природным и архитектурным объектам Сочи снижает привлекательность города-курорта для туристов. "Сочи теряет свое лицо... Считаю, что прокуратура должна пресекать такие мероприятия", - сказала Попова.