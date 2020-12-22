Противники Пашиняна перекрыли три междугородные трассы в Армении

22 декабря 2020, 14:06

Жители Армении, требующие отставки Никола Пашиняна, перекрыли сегодня дороги Ванадзор - Ереван, Иджеван - Ереван и Ванадзор - Дилижан. В Ереване сторонники оппозиции вышли на митинг около здания правительства, к акции протеста присоединились театральные работники и сотрудники метрополитена. Оппозиция призвала жителей страны принять участие в общереспубликанской забастовке.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря жители Сюникской области заблокировали дорогу, чтобы помешать приезду Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли стычки. Прилетев на вертолете, Пашинян посетил село Сарнакунк и город Сисиан, после чего отменил визит в Горис, Капан и Мегри и вернулся в Ереван. В Сисиане, где премьер зашел в храм, священник демонстративно не подал ему руки.

Митинг сторонников оппозиции с требованием отставки премьер-министра начался сегодня на площади Республики в центре Еревана, около здания правительства. Протестующие перекрыли несколько дорог к площади, и полицейские пытаются уговорить освободить проезжую часть, сообщает "Интерфакс".

"У нас одно требование – отставка сидящего в том здании человека, приклеившегося к креслу премьера. Он человек, который потерял родину", - цитирует агентство сказанные на митинге слова представителя партии "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна.

Акции протеста проходят не только в Ереване. Так, протестующие перекрыли сегодня трассу Ванадзор – Ереван, в результате чего на дороге образовалась пробка. Протестующие требуют отставки правительства во главе с премьер-министром, информирует "Sputnik Армения".

По словам Гегама Манукяна, жители Армении перекрыли три автотрассы в стране. "Перекрыты дороги Ванадзор - Ереван, Иджеван - Ереван и Ванадзор - Дилижан, люди требуют отставки Пашиняна", - приводит слова Манукяна "Новости-Армения".

Оппозиция объявила о проведении с 22 декабря общереспубликанской забастовки, призвав жителей не ходить на работу и учебу, а присоединиться к акции протеста, пишет агентство.

По словам кинорежиссера Мгера Мкртчяна, к требованию об отставке Пашиняна присоединилась большая часть творческого коллектива Артистического театра им. Мгера Мкртчяна, сообщает News.am.

Также к сторонникам оппозиции примкнули многие сотрудники административного аппарата Ереванского метрополитена, они объявили забастовку, информирует издание.

Напомним, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, вступившего в силу 10 ноября, армянская оппозиция подняла вопрос об отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Рассмотрению этой инициативы в парламенте мешает все еще действующее в стране военное положение. 8 декабря истек срок ультиматума оппозиции об отставке Пашиняна, после чего в Ереване прошла серия акций протеста, которые обернулись задержаниями активистов.

Акции протеста сторонников оппозиции, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, пока несопоставимы по масштабам с "бархатной революцией" 2018 года, но они консолидируют общество, и недовольство главой правительства растет, указали 13 декабря опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи. Пашиняна призвали уйти в отставку и президент Армении, и католикос всех армян Гарегин Второй. Сам Пашинян отказался считать акции в Ереване выражением народного протеста. Он пояснил, что примет решение об отставке "только на основе достоверных результатов волеизъявления народа".

Какие территории Нагорного Карабаха перешли после осенней войны под контроль Азербайджана, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".