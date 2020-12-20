Перепрофилирование детской больницы в Махачкале обеспокоило пользователей соцсети

Минздрав Дагестана организовал 70 коек для перенесших коронавирус и нуждающихся в реабилитации пациентов на базе Республиканской детской больницы восстановительного лечения. Перепрофилировав детскую больницу, чиновники лишили возможности лечить детей, возмутились пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря фармацевты пожаловались, что в махачкалинских аптеках сохраняется дефицит некоторых антибиотиков и антикоагулянтов, назначаемых инфицированным коронавирусом. 15 декабря главврачи на заседании дагестанского оперативного штаба указали на нехватку реаниматологов и проблемы с поставками лекарств сразу по шести направлениям. 16 декабря фармацевты пожаловались, что не могут обеспечить жителей Махачкалы рядом антибиотиков и антикоагулянтов, так как они отсутствуют на складах. Врачи назначают зараженным коронавирусом пациентам препараты, часть из которых отсутствует в аптеках, поэтому приходится искать лекарства через знакомых и покупать со значительной наценкой, подтвердили жители Махачкалы.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Развернуто 70 коек долечивания для пациентов с коронавирусной инфекции, сообщил 18 декабря на своей странице в Instagram Минздрав Дагестана, насчитывающей 139 тысяч подписчиков. Места организованы на базе Республиканской детской больницы восстановительного лечения, отмечается в сообщении. При необходимости число таких коек может быть увеличено до 90, отмечает ведомство.

Министерство пояснило, что в первую волну пандемии эта больница уже работала как ковид-стационар, ее специалисты прошли обучение и имеют практический опыт лечения пациентов с COVID-19. В стационаре больнице усилена лабораторная база, получен УЗИ-аппарат, имеется ЭКГ, М-Эхо и другая диагностическая аппаратура, а также все необходимые лекарственные препараты, заверили врачи.

Все дети, проходящие лечение в этой больнице, были выписаны к 18 декабря "и койки готовы к приему больных с COVID-19, прошедших курс лечения от вирусной пневмонии, но нуждающихся в восстановительных и реабилитационных мероприятиях", - говорится в сообщении ведомства. При этом отмечается, что принимать решение о необходимости долечивания пациентов в стационарах будут лечащие врачи ковид-госпиталей, где больных проходили основные лечение.

Общее количество коек для лечения пациентов с COVID-19 в Дагестане составляет 4337 коек, из них 1 943 обеспечены с кислородной поддержкой, указано в сообщении.

К 16 декабря число мест для пациентов с COVID-19 в Дагестане достигло 4293, сообщил ранее врио министра здравоохранения Джамалудин Гаджиибрагимов. По данным на 19 декабря, в Дагестане выявлено 21 583 случая заражения коронавирусом, из них 153 - за минувшие сутки. С начала пандемии умерли 1063 пациента с COVID-19, говорится на сайте "Стопкоронавирус", где публикуются данные Роспотребнадзора и Минздрава России. Дагестан лидирует среди регионов СКФО, но глава правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов полагает, что и эти цифры занижены, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

По данным на 10.30 мск сегодня под сообщением Минздрава Дагестана пользователи поставили 1019 отметок "нравится" и оставили 37 комментариев.

Авторы комментариев выразили обеспокоенность, что теперь негде будет лечить детей. "Ну ничего себе, уже и до детей добрались. Неужели нет больше других больниц, которые можно открыть для ковид-больных?" - задалась вопросом nurudinova.am.

"В что делать детям с ДЦП?" - поддержала ее asedulaeva_alvira.

"У нас ведь не думают об этом, решили перепрофилировать и сделали, а что с детьми - не думают", - ответила ей omarova__m_____.

"Конечно, проще всего выписать планово больных на выживание, а на готовенькое уложить ковид-больных. Теперь добрались и до детей. Почему нельзя в санаториях, как других регионах открыть ковид-госпитали? Шевелиться никто не хочет. Тошно даже читать этот пост - видите ли все оборудовано, даже ЭКГ есть", - возмутилась sadykov1081.

Некоторые пользователи усомнились в том, что больница сможет обеспечить пациентов медикаментами.

"Койки-то есть, а лекарства есть? Или людям одно лекарство за 80 тысяч нужно будет покупать?", - спросила x.x.u_01.

"А тем людям, которые находятся на домашнем лечении, лекарства выдаются в полном объёме?!" - возмутилась marinka0674.

"В больнице даже не выдаются (лекарства), тем кто лежит. А откуда тем, кто дома лечится", - ответила ей rasiat0001.

Напомним, на совещании в правительстве Дагестана 17 декабря руководителям медорганизаций дали поручение создать не менее двухмесячного запаса лекарственных препаратов. Закупкой лекарств для медучреждений занимается непосредственно их руководство, сообщило сегодня Министерство здравоохранения Дагестан. Денежные средства на закупку медикаментов поступают в медорганизации напрямую из Территориального фонда обязательного медицинского страхования по Дагестану через страховые компании, уточнили в ведомстве. В связи со сложной эпидобстановкой в республике не все руководители госпиталей и медучреждений, перепрофилированных под лечение зараженных коронавирусом пациентов, создали запас необходимых медикаментов, поэтому было принято решение о создании резерва препаратов, сообщил Минздрав.

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