Ставропольские врачи предпочли работу в "красных зонах" отдыху в санаториях

17 декабря 2020, 11:42

Возможностью бесплатно отдохнуть в санаториях воспользовались лишь некоторые из врачей, работающих с зараженными коронавирусом, констатировали депутаты думы Ставрополья, предложив продлить на 2021 год срок программы санаторно-курортного лечения медработников. Часть врачей не слышали об этой программе, а другие решили, что работа приоритетнее отдыха, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" сотрудники больниц.

Как писал "Кавказский узел", Ставропольский край, второй после Дагестана по численности населения в СКФО, лидирует в округе по числу зараженных коронавирусом и по суточному приросту новых случаев заражения. К 15 декабря пациентов с COVID-19 насчитывалось в крае 31209, из них 636 умерли, 27603 выздоровели. Активных больных в регионе было 2970.

К утру 17 декабря на Ставрополье зарегистрировано 238 новых случаев заражения за сутки, и общее число пациентов с начала пандемии достигло 31683. Из них 28092 выздоровели, 649 умерли, в том числе семь – за сутки. Активных больных в крае насчитывается сегодня 2942, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Краевая дума предложила продлить программу бесплатного санаторного отдыха врачей

Депутаты краевой думы предложили продлить действие программы санаторно-курортного лечения медработников, работающих в «красной зоне», сообщила 11 декабря пресс-служба думы.

"В августе текущего года депутаты поддержали инициативу губернатора, и предусмотрели в краевом бюджете средства на организацию санаторно-курортного лечения для этой категории медработников. Предполагалось, что до конца текущего года здоровье в санаториях Кавминвод смогут поправить более 800 медицинских работников, работающих в «красной зоне». Однако, по информации представителей министерства здравоохранения Ставропольского края и регионального министерства туризма и оздоровительных курортов, путевками воспользовалось лишь незначительное количество медиков", - говорится в публикации на сайте краевой думы.

На ситуацию во многом повлияли "вторая волна коронавируса и сложная эпидемиологическая обстановка в регионе", указали депутаты. "Медицинские учреждения, работая в крайне напряженном режиме, испытывают повышенную потребность в специалистах и большинство медработников не готовы уйти в длительный отпуск для прохождения реабилитации. Депутаты выразили консолидированное мнение о том, что законодателям совместно с органами исполнительной власти предстоит найти решение, которое позволит пролонгировать действие программы на будущий год", - говорится в сообщении.

Депутаты намерены вернуться к рассмотрению вопроса совместно с профильными министерствами и ведомствами в январе 2021 года, отмечается в публикации.

Для двухнедельного отдыха на курорте врачам следует пройти 14-дневный карантин

Возможность медработников отдохнуть в санаториях предусмотрена законом о бюджете Ставропольского края на 2020 год, в который летом были внесены изменения, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» источник в администрации края.

Эти изменения подразумевают выделение целевых средств на компенсацию санаторной путевки, для этого правительством края были найдены дополнительные средства и источники их поступления. Закон теряет силу по окончании 2020 года, и если программа не будет продлена в 2021 году, врачам не удастся воспользоваться возможностью бесплатного санаторного лечения, рассказал представитель администрации.

То, что в программе приняли участие меньше, чем 800 человек, связано с ограничениями в работе санаториев, находившихся в особом режиме – их территория была закрыта, и пациентов не выпускали на прогулки в город или парк, предположил он.

"Несмотря на то, что предложение хорошее, многие врачи решили – лучше подождать. К слову, я тоже не решился на лечение в санатории, а снял рядом квартиру и ходил в пансионат на ванны", - рассказал источник, добавив, что согласно программе, врач может рассчитывать на 14 дней пребывания в санатории. Среди тех, кто имеет право на бесплатный отдых, - весь медперсонал, который работал с ковидными больными.

Пресс-секретарь краевого Минздрава Ирина Кучукова подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что программой воспользовалось очень небольшое число врачей. По ее словам, это связано с тем, что для бесплатного отдыха врачу сначала необходимо выйти из карантина, просидев 14 дней дома, и только затем заехать в санаторий. Таким образом, человек выпадает из работы на месяц, что не всегда возможно в связи с пандемией. Точное число врачей, которые воспользовались программой, Ирина Кучукова обнародовать отказалась.

Часть врачей не слышали о возможности отдохнуть в санаториях

Врач общей практики, сотрудник ставропольской краевой клинической больницы Михаил Еремин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что об этой программе не слышал и не знает никого из коллег, кто отдохнул в санатории за счет государства.

Врач ставропольской клинической больницы №2, попросивший не указывать его имя, сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что также не знает коллег, которые воспользовались программой. Однако информация о программе до врачей больницы дошла, подчеркнул он. В связи с пандемией "работа приоритетнее отдыха, и месяц без работы вряд ли кто-то может себе позволить", пояснил сотрудник больницы.

В профсоюзе работников здравоохранения Ставропольского края знают о программе и по мере возможности распространяют информацию о ней, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" заведующая организационным отделом профсоюза Наталья Гарига. Однако о врачах, воспользовавшихся программой, Гарига не слышала.

"Мы, как можем, пытаемся рассказать, но донести информацию до каждого невозможно. Однако в условиях пандемии данный процесс по понятным причинам не является приоритетным. Тех, кто хочет воспользоваться, мы направляем в Минздрав. Я не слышала, чтобы кто-то воспользовался программой. Но я не говорю, что никто этого не сделал, это не так", - рассказала Наталья Гарига.

Эксперт счел уместной идею продлить программу поддержки врачей

Программу санаторно-курортного лечения врачей из "красных зон" стоит продлить, считает координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской.

"Считаю, что программа весьма удачная. Её можно рассматривать как и восстановление сил после напряжённой работы, ибо работа медиков, занимающихся лечением случаев заражения ковида, - это фактически война. Её можно рассматривать и как помощь туристической отрасли Кавминвод. И такие затраты лучше делать целевыми. Ведь [...] если выплатить деньгами, то они будут потрачены почти наверняка на другое. Плюс оказание услуг по такой программе наверняка осуществляется со скидками, так как закупка оптовая, и здесь можно искать компромиссы. Хотя думаю, что большинство медиков выбрали бы компенсацию деньгами, учитывая общую экономическую ситуацию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Ледовской.

Но, по его мнению, власти "прогадали со временем окончания эпидемии". "Ожидалось, что она закончится уже в этом году, в течение нескольких месяцев. Сейчас прогнозы увеличились до конца следующего лета. Думаю, этот прогноз более реален, и было неплохо продлить эту программу, например, до конца следующего года. Не думаю, что это сделать сложно, если деньги уже выделены", - сказал Ледовской.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Ставропольском крае, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".