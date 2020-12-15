Ставрополье опередило другие регионы СКФО по приросту смертей от COVID-19

15 декабря 2020, 12:15

10 смертей от коронавируса зафиксированы за минувшие сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, из них пять пришлись на Ставрополье. Край также сохранил лидерство в округе и по числу новых заражений COVID-19.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса стала Кабардино-Балкария. За сутки с 12 на 13 декабря в регионе от COVID-19 скончались два пациента.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксированы 10 смертей от коронавируса. Из этого числа пять пациентов с COVID-19 скончались на Ставрополье, четверо – в Дагестане и один – в Кабардино-Балкарии, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в округе достигло 2242. Лидером по этому показателю является Дагестан – 1038, на втором месте Ставрополье – 636, на третьем месте Кабардино-Балкария – 243. В Ингушетии – 123, в Чечне – 84, в Северной Осетии – 81, а в Карачаево-Черкесии – 37, следует из данных Роспотребнадзора.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

За минувшие сутки в СКФО зафиксированы 893 новых заражения коронавирусом. Лидером по этому показателю также является Ставропольский край – 239, на втором месте Дагестан – 150, на третьем месте Чечня – 137. В Кабардино-Балкарии – 101, в Карачаево-Черкесии – 93, в Ингушетии – 87, а в Северной Осетии – 86, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число случаев заражения COVID-19 за все время пандемии в СКФО достигло 107 822. Наибольшее число приходится на Ставрополье – 31 209, на втором месте Дагестан – 20 973, на третьем месте Кабардино-Балкария – 14 199. В Карачаево-Черкесии – 13 652, в Ингушетии – 10 729, в Северной Осетии – 10 605, а в Чечне – 6455, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наряду с Калмыкией и Москвой 30 ноября Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, указано в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Ставропольский край также является лидером в СКФО и по числу выздоровевших. За все время пандемии от коронавируса в регионе излечились 27 603 пациента. На втором месте Дагестан – 18 185, на третьем месте Карачаево-Черкесия – 12 123. В Кабардино-Балкарии – 11 929, в Северной Осетии – 9340, в Ингушетии – 9095, а в Чечне – 3062. Общее число вылечившихся от COVID-19 в округе достигло 91 337, сообщается на сайте.

К утру 15 декабря общее число пациентов с коронавирусом в СКФО составило 14 243. Наибольшее число активных больных в Чечне – 3309, на втором месте Ставропольский край – 2970, на третьем месте Кабардино-Балкария – 2027. В Дагестане – 1750, в Ингушетии – 1511, в Карачаево-Черкесии – 1492, а в Северной Осетии – 1184, следует из данных Роспотребнадзора.

Напомним, что наиболее населенным регионом СКФО является Дагестан, где по состоянию на 1 января проживали 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, следует из данных на сайте Росстата.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".