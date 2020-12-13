Кабардино-Балкария опередила Дагестан по приросту смертей от COVID-19

13 декабря 2020, 13:00

Кабардино-Балкария вышла на второе место в Северо-Кавказском федеральном округе по числу новых смертей от коронавируса, опередив Дагестан. Лидером в округе суточному приросту смертей и случаев заражения остался Ставропольский край.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря из 17 смертей от COVID-19, зафиксированных за сутки в СКФО, шесть пришлись на Ставрополье, пять – на Дагестан, три – на Кабардино-Балкарию и по одной – на Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Чечню. Ставропольский край также сохранил лидерство в округе по числу новых случаев заражения коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 13 декабря в СКФО зафиксировано девять смертей от COVID-19, из них пять в Ставропольском крае, две в Кабардино-Балкарии и по одной – в Дагестане и Ингушетии, следует из публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса в округе с начала пандемии достигло, таким образом, 2221. Наибольшее число смертей зафиксировано в Дагестане (1032). В Ставропольском крае умершими от коронавируса числятся – 626 человек, в Кабардино-Балкарии – 240, в Ингушетии – 122, в Чечне – 83, в Северной Осетии – 81, а в Карачаево-Черкесии – 37.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". Только к 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Тесты на коронавирус подтвердились за сутки у 892 пациентов в СКФО. Наибольшее число новых случаев заражения также зарегистрировано на Ставрополье – 236. На втором месте по этому Дагестан (152), на третьем – Чечня (140). В Кабардино-Балкарии суточный прирост случаев заражения составил 100, в Карачаево-Черкесии – 94, в Северной Осетии - 86, а в Ингушетии – 84.

Таким образом, общее число случаев заражения коронавирусом в округе за все время пандемии достигло сегодня 106046. Лидером по этому показателю также является Ставропольский край – 30736, на втором месте Дагестан – 20673, на третьем Кабардино-Балкария – 13998. В Карачаево-Черкесии число случаев заражения составило 13464, в Ингушетии – 10562, в Северной Осетии – 10434, а в Чечне – 6179.

Наряду с Калмыкией и Москвой 30 ноября Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, указано в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись".

Активных больных коронавирусом в СКФО насчитывается сегодня 13819. По этому показателю в округе по-прежнему лидирует Чечня (3108 пациентов). На Ставрополье пациентов с коронавирусом 2823, в Кабардино-Балкарии – 2078, в Дагестане – 1605, в Карачаево-Черкесии – 1474, в Ингушетии – 1415, а в Северной Осетии – 1316, следует из публикации.

Наиболее населенным регионом СКФО является Дагестан, где по состоянию на 1 января проживали 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, указано на сайте Росстата.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".