Ставрополье вернуло лидерство в СКФО по новым смертям от COVID-19

12 декабря 2020, 12:25

17 смертей от COVID-19 зафиксированы за минувшие сутки в Северо-Кавказском федеральном округе, шесть из них пришлись на Ставрополье. Край также сохранил лидерство в округе и по числу новых заражений коронавирусом.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 декабря лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО стал Дагестан, за сутки с 6 на 7 декабря в регионе скончались четыре пациента с COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано 17 смертей от коронавируса. Из этого числа шесть пришлись на Ставрополье, пять – на Дагестан, три – на Кабардино-Балкарию и по одной – на Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Чечню, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от коронавируса за все время пандемии в округе достигло 2212. Лидером по этому показателю является Дагестан – 1031, на втором месте Ставропольский край – 621, на третьем месте Кабардино-Балкария – 238. В Ингушетии – 121, в Чечне – 83, в Северной Осетии – 81, а в Карачаево-Черкесии – 37, следует из данных Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в СКФО подтверждено 900 тестов на COVID-19. Наибольшее число новых заражений коронавирусом на Ставрополье – 238, на втором месте Чечня – 142, на третьем месте Дагестан – 151, в Кабардино-Балкарии – 101, в Карачаево-Черкесии – 96, а в Северной Осетии и в Ингушетии по 86, указано на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Общее число заражений коронавирусом за все время пандемии в округе достигло 104 884. Лидером по этому показателю также является Ставропольский край – 30 500, на втором месте Дагестан – 20 251, на третьем месте Кабардино-Балкария – 13 898. В Карачаево-Черкесии – 13 370, в Северной Осетии – 10 478, в Ингушетии – 10 348, а в Чечне – 6039, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

Наряду с Калмыкией и Москвой 30 ноября Чечня вошла в список регионов с наихудшей динамикой распространения коронавируса, при этом официальная статистика расходится с данными об избыточной смертности в республике. Неделей ранее, 23 ноября, "Медиазона" включила Чечню в десятку регионов с наиболее непрозрачным подсчетом числа смертей от коронавируса. К распространению COVID-19 отношение властей Чечни менялось от насмешливого неприятия и угроз в адрес "паникеров" до жестких мер против нарушителей карантина, указано в справке "Кавказского узла" "История болезни: как в Чечне с коронавирусом боролись". При этом Рамзан Кадыров и его окружение за редким исключением игнорировали масочный режим, соблюдения которого требовали от простых жителей республики, сказано в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Ставрополье также является лидером и по числу выздоровевших. За все время пандемии в регионе от коронавируса излечились 27 113 пациентов. На втором месте по этому показателю Дагестан – 17 980, на третьем месте Карачаево-Черкесия – 11 861. В Кабардино-Балкарии – 11 546, в Ингушетии – 8975, в Северной Осетии – 8954, а в Чечне – 2956. Общее число выздоровевших от COVID-19 за все время пандемии в СКФО достигло 89 385, сообщается на сайте.

К утру 12 декабря общее число пациентов с коронавирусом в СКФО составило 13 557. Наибольшее число активных больных в Чечне – 3000, на втором месте Ставрополье – 2766, на третьем месте Кабардино-Балкария – 2114. В Дагестане – 1510, в Карачаево-Черкесии – 1472, в Ингушетии – 1382, а в Северной Осетии – 1313, следует из данных Роспотребнадзора.

Наиболее населенным регионом СКФО является Дагестан, где по состоянию на 1 января проживали 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии - 465 тысяч человек, указано на сайте Росстата.

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