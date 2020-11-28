Пострадавшие от засухи калмыцкие фермеры посчитали недостаточной помощь властей

28 ноября 2020, 03:54

В Калмыкии начался прием документов на получение субсидий, предназначенных для фермеров, которые пострадали от засухи, сообщили в Минсельхозе республики. Животноводы заявили, что размер федеральных и региональных выплат не соответствует масштабам бедствия. Депутат Народного хурала Намсыр Манджиев считает, что в итоге республика потеряет до 80 процентов от общего поголовья скота.

Как информировал «Кавказский узел», с 22 июля режим чрезвычайной ситуации в связи с засухой и суховеем в Лаганском, Черноземельском, Юстинском, Яшкульском, Ики-Бурульском, Целинном и Приютненско районах Калмыкии. 20 октября режим ЧС был объявлен также в Кетченеровском районе. 1 августа замглавы Минсельхоза Калмыкии Сергей Антонов сообщил, что в республике из-за засухи погибли 2,8 миллиона гектаров пастбищ, а общий ущерб превышает 1 миллиард рублей. По его словам, в хозяйствах пострадавших районов находилось 280 тысяч голов крупного рогатого скота и 1 миллион 958 тысяч голов овец и коз.

Из федерального резервного фонда Калмыкии выделено 562 миллиона рублей «на покрытие затрат по закупке и транспортировке кормов для животных», сообщается на сайте правительства России. Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина от 31 октября, выплаты предназначены для 1416 фермерских хозяйств и 54 сельхозорганизаций. Министр сельского хозяйства Калмыкии Максим Менкнасунов заверил, что сельхозтоваропроизводители получат деньги из федерального бюджета в этом году. Кроме того, для поддержки аграриев республиканский Минсельхоз дополнительно выделил 38,4 миллиона рублей на такие направления, как откорм скота, товарное производство и тонкорунная шерсть, говорится в сообщении на сайте главы Калмыкии.

27 ноября начался прием документов на получение субсидий, предназначенных для фермеров в восьми районах Калмыкии, которые пострадали от засухи, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела животноводства Минсельхоза республики Кермеш Лиджиева.

"Субсидии предусмотрены для хозяйств в тех районах, где был объявлен режим ЧС из-за засухи. Выплаты имеют целевое назначение - финансовое обеспечение затрат на приобретение кормов: сена, соломы, фуражного зерна. Финансирование сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться сразу после поступления и рассмотрения документов. Деньги в республику уже поступили. По окончании зимовки... получатели субсидий должны будут документально подтвердить освоение денег", - сказала Лиджиева.

По ее словам, основным документом для получения субсидий является акт о пересчете поголовья скота. "Пакет документов утвержден постановлением Калмыкии от 17 ноября. В соответствии с этим постановлением пересчетом занимаются специальные комиссии, которые созданы при администрациях районных муниципальных образований. Размер субсидии будет определяться, исходя из базовой ставки на одну условную голову. Коэффициенты перевода физического поголовья в условные головы утвержден приказом министерства сельского хозяйства России», - рассказала начальник отдела.

Согласно таблице коэффициентов, приведенной в приказе Минсельхоза России от 11 февраля 2020 года и опубликованной на сайте этого ведомства, одна условная голова приравнивается к одной корове или десяти овцам.

Источник в Минсельхозе Калмыкии пояснил "Кавказскому узлу", что на одну условную голову скота будет выделено "чуть больше двух тысяч рублей". «Конечно, этого недостаточно для закупки кормов. Выходит 200 рублей на овцу. На такие деньги и кошку не прокормишь», - сказал он.

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Калмыкию ожидает 70-80 процентов потерь от всего поголовья в республике, а полученные из федерального центра средства являются недостаточными для региона, считает глава базирующегося в Целинном районе ООО «Агробизнес», депутат Народного хурала от «Справедливой России» Намсыр Манджиев.

По его мнению, руководству региона следовало добиваться субсидий не на закупку кормов, а на компенсацию потерь поголовья скота по рыночной цене. "Стоила корова 40 тысяч рублей – фермер потерял, скажем, 10 голов КРС, составил с ветеринарами акт, зафиксировал падеж на фото, видео, получил 400 тысяч", - пояснил Манджиев "Кавказскому узлу".

По его подсчетам, республике потребуется "где-то 5 миллиардов рублей", чтобы оказать существенную помощь сельхозтоваропроизводителям.

"В июле я выступал на сессии хурала и говорил тогда, что республике нужно не менее 3 миллиардов рублей, чтобы компенсировать ущерб от засухи. С того времени цифра возросла, потому что состояние скота значительно ухудшилось. Но основные потери нас ждут впереди – когда начнется слякоть, сырость. Скот начнет еще больше худеть, а потом ослабленным войдет в период отела, окота. Коровы и овцы будут погибать во время родов, а ягнята и телята – рождаться нежизнеспособными. Именно поэтому летом я предлагал на сессии рассчитывать субсидии по падежу. Такая система позволила бы нам обращаться повторно за помощью к федеральному центру, ссылаясь на уже утвержденный порядок компенсации ущерба", - заявил Манджиев.

Министр сельского хозяйства Калмыкии Максим Менкнасунов заверил, что если бы власти пошли по пути выплаты компенсации затрат в связи с засухой, то не смогли бы освоить все перечисленные из федерального центра средства, и около половины пришлось бы возвращать. "У наших аграриев документов, подтверждающих затраты… нет. Мы запросили информацию из районов, и нам прислали сведения, из которых следует, что в некоторых районах больше, в некоторых меньше, но все вместе только от 15% до 30% понесенных затрат сельхозтоваропроизводителей подтверждаются документально", - цитирует слова Менкнасунова издание "Степные вести" от 18 ноября.

Манджиев признался, что помощь государства его хозяйству не помешала бы, но он на нее не рассчитывает.

«Я даже не пытался разбираться в системе расчета субсидий – думаю, много нам не перепадет. Нас пока выручает откормочный цех, который мы построили в прошлом году. Сегодня мы туда загоняем на откорм слабое поголовье и молодняк. Ну и, естественно, продаем оттуда скот. На вырученные средства в основном и существуем. Кроме того, с конца июня до сентября мы спасались за счет того, что отвели под пастбища 420 гектаров, засеянных сорго. Хотя изначально на этих угодьях собирались заготовить на зиму сенаж. С сентября уже начали подкармливать скот соломой и зерном – степь голая. Надеялись на осенние дожди, но их не было. Входим в зимовку практически без финансов», - рассказал он.

Он уточнил, что в хозяйстве насчитывается примерно 500 голов КРС. «Падеж пока небольшой – около одного процента. Но дальше, конечно, эта цифра будет расти. Поголовье мы не распродавали – нет покупателей. Точнее, они есть, но из Казахстана, Киргизии, а на калмыцкий скот распространяется эмбарго, мы его не можем продавать за пределами ЮФО», - пояснил глава хозяйства.

Субсидии будут выдаваться из расчета 2150 рублей за одну условную голову скота, рассказал "Кавказскому узлу" на условиях анонимности фермер из Черноземельского района, уже подавший в Минсельхоз заявку на получение выплат.

"Эту цифру мне назвали специалисты администрации района, которые составляли акт о пересчете поголовья. Маловато, конечно, с учетом нынешней ситуации. Но что поделаешь. Хоть какая-то помощь", - сказал животновод.

По его словам, у него в хозяйстве 1000 овцематок и 150 голов крупного рогатого скота. "Пастбищ в нашем районе нет, все выгорело. Я угнал стадо на границу с Астраханской областью, поставил вагончик и с лета нахожусь там. КРС приходится подкармливать, а овцы еще пасутся. Хотя когда выпал снег, и овец кормил сеном. Пастбища еще максимум на месяц хватит. А дальше 2-3 месяца придется подкармливать. Рулон камышового сена стоит 1200 рублей. Килограмм фуражного зерна - 18 рублей», - рассказал фермер.

Он отметил, что засуху пережил "практически без потерь", но решил уменьшить приплод овец, чтобы пережить зиму. "У меня погибло две головы КРС. А так – держимся. Стараюсь поголовье сохранить, скот не сдавал. Обычно у меня весенний окот – в апреле. Полмесяца назад осеменяли овцематок. Я решил все поголовье не осеменять - переждать зиму. Потому что неизвестно, какая дальше будет ситуация с кормами и прочим. Если понадобится, сдам тех овец, которых не пустил в окот. А коровы уже стельные, в марте будет отел», - сообщил животновод.

Фермер из Кетченеровского района также на условиях анонимности рассказал "Кавказскому узлу", что ему пришлось продать половину поголовья.

"У меня было 50 голов крупного рогатого скота, голов 20-25 я продал. Продавал самых слабых коров за ту цену, которую давали на скотобойне: 100 рублей за килограмм – за тех, что отощали, но стояли на ногах, 70 рублей – за лежачих. В Ростовской области принимают чуть дороже, но там сейчас очередь. В целом мы пережили засуху более или менее. Вовремя избавились от слабого скота, и степь у нас была чуть лучше, чем в восточных районах (Яшкульском, Черноземельском, Юстинском – прим. "Кавказского узла")", - заявил он.

Он уточнил, что две-три овцы у него погибли, а одну приболевшую корову успел отправить на мясо. По его словам, раньше никогда не подкармливал зерном коров.

"Зерно сейчас стоит по 16-17 рублей за килограмм. Но нам же приходится покупать тоннами. Грузовая машина обходится в 18 тысяч. Рулон сена – 1600 рублей. А сено сейчас плохое – из поймы Волги. Питательность у него низкая. Приходится докупать концентрированные корма. Чем только я уже не подкармливал – и пшеницей, и ячменем, и кукурузой, и отходами от семечек, и патокой. Думаю, скоро придется витаминами скот колоть. Многие продали гурты, потому что выкормить не смогли бы. Я бы тоже продал коров, но цены нет. За 15-20 тысяч [рублей] хороших коров не хочется сдавать", - пояснил животновод.

Документы на субсидии он уже подал, но предполагаемый размер выплат ему неизвестен. «Никто из моих знакомых фермеров не знает, сколько в итоге получит. Пока ничего не понятно. Просто наше поголовье пересчитали, задокументировали – ждем звонок из Минсельхоза. Но уже сейчас можно предположить, что с отчетностью будут возникать сложности. Мне трудно представить поставщиков кормов, готовых предоставить приходный ордер и чек», - добавил фермер.

Из-за засухи Калмыкия может потерять больше половины маточного поголовья, считает животновод. "По моим личным наблюдениям и по разговорам с другими фермерами, маточное поголовье в республике уже сократилось процентов на 40. Еще 15-20 процентов от оставшегося поголовья заберет зима", - полагает он.