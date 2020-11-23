ГЭС не реке Риони. Автор: Roberto Strauss, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34705045

23 ноября 2020, 03:49

Оппозиция поддержала протестующих против строительства Намахванской ГЭС

К протестующим почти месяц против строительства гидроэлектростанции на реке Риони жителям села Намохвани присоединились жители Кутаиси и Лентехи, а также оппозиционные политики.

Как писал "Кавказский узел", жители села Намохвани уже долгое время протестуют против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Они считают, что открытие ГЭС приведет к изменениям погодных условий, и, как следствие, к неурожаям и голоду. Акция протеста 15 ноября завершилась стычкой с полицией.

Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Акция прошла у здания администрации турецкой строительной компании ENKA, пишет "Спутник-Грузия".

К протестующим жителям села Намохвани присоединились представители грузинской оппозиции. Член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили заявил, что в ущелье реки Риони нельзя строить такую крупную гидроэлектростанцию, так как она будет располагаться в сейсмически активной зоне, где к тому же высока вероятность схода оползней. Поддержать намохванцев приехали также жители Кутаиси и Лентехи. Полиция заблокировала подходы к зданию турецкой компании, сообщает "Эхо Кавказа".

По проекту строительства каскада Намахванской ГЭС предполагается затопление 14 сел. В реализацию проекта планируется инвестировать 850 млн евро. ГЭС будет вырабатывать в год 2,5 млрд квт/час электроэнергии, ее мощность составит 450 мегаватт.

Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на Риони должен объединить две гидроэлектростанции - "Намахвани" и "Твиши". Планируется, что одна только Намахванская ГЭС покроет до 12 процентов потребности Грузии в электроэнергии. Огромное инженерное сооружение будет располагаться на территории двух муниципалитетов - Цагери и Цхалтубо. Планируемая площадь водохранилища составит 510 га, пишет "Грузия-онлайн".

Примечание:

"Грузинские экологи выступили против строительства Намахванской ГЭС ", "Грузия заключила соглашение с турецкой компанией о строительстве каскада ГЭС", "Строительством Хуневи-ГЭС в Грузии заинтересовалась турецкая компания".

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