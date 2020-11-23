23 ноября 2020, 03:49
Оппозиция поддержала протестующих против строительства Намахванской ГЭС
К протестующим почти месяц против строительства гидроэлектростанции на реке Риони жителям села Намохвани присоединились жители Кутаиси и Лентехи, а также оппозиционные политики.
Как писал "Кавказский узел", жители села Намохвани уже долгое время протестуют против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Они считают, что открытие ГЭС приведет к изменениям погодных условий, и, как следствие, к неурожаям и голоду. Акция протеста 15 ноября завершилась стычкой с полицией.
Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Акция прошла у здания администрации турецкой строительной компании ENKA, пишет "Спутник-Грузия".
К протестующим жителям села Намохвани присоединились представители грузинской оппозиции. Член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили заявил, что в ущелье реки Риони нельзя строить такую крупную гидроэлектростанцию, так как она будет располагаться в сейсмически активной зоне, где к тому же высока вероятность схода оползней. Поддержать намохванцев приехали также жители Кутаиси и Лентехи. Полиция заблокировала подходы к зданию турецкой компании, сообщает "Эхо Кавказа".
Проект "Каскад Намахвани ГЭС" на Риони должен объединить две гидроэлектростанции - "Намахвани" и "Твиши". Планируется, что одна только Намахванская ГЭС покроет до 12 процентов потребности Грузии в электроэнергии. Огромное инженерное сооружение будет располагаться на территории двух муниципалитетов - Цагери и Цхалтубо. Планируемая площадь водохранилища составит 510 га, пишет "Грузия-онлайн".