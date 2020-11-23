Оппозиция поддержала протестующих против строительства Намахванской ГЭС

23 ноября 2020, 03:49

К протестующим почти месяц против строительства гидроэлектростанции на реке Риони жителям села Намохвани присоединились жители Кутаиси и Лентехи, а также оппозиционные политики.

Как писал "Кавказский узел", жители села Намохвани уже долгое время протестуют против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Они считают, что открытие ГЭС приведет к изменениям погодных условий, и, как следствие, к неурожаям и голоду. Акция протеста 15 ноября завершилась стычкой с полицией.

Несколько сотен человек приняли участие в акции протеста против строительства гидроэлектростанции на реке Риони. Акция прошла у здания администрации турецкой строительной компании ENKA, пишет "Спутник-Грузия".

К протестующим жителям села Намохвани присоединились представители грузинской оппозиции. Член Лейбористской партии Лаша Чхартишвили заявил, что в ущелье реки Риони нельзя строить такую крупную гидроэлектростанцию, так как она будет располагаться в сейсмически активной зоне, где к тому же высока вероятность схода оползней. Поддержать намохванцев приехали также жители Кутаиси и Лентехи. Полиция заблокировала подходы к зданию турецкой компании, сообщает "Эхо Кавказа".

По проекту строительства каскада Намахванской ГЭС предполагается затопление 14 сел. В реализацию проекта планируется инвестировать 850 млн евро. ГЭС будет вырабатывать в год 2,5 млрд квт/час электроэнергии, ее мощность составит 450 мегаватт.