МЧС России сообщило об увеличении своей группировки в Нагорном Карабахе

22 ноября 2020, 16:02

Группировку российских спасателей в Нагорном Карабахе решено увеличить на 75 человек, сообщило сегодня министерство.

Как писал "Кавказский узел", наряду с российскими военными, которые в качестве миротворцев сопровождают в Нагорном Карабахе военные колонны конфликтующих сторон и автобусы с беженцами, в зону конфликта были направлены и сотрудники МЧС России. Так, 15 ноября в Ереван прибыли 30 спасателей, которые "будут координировать оказание помощи гражданскому населению" в Межведомственном центре гуманитарного реагирования в Степанакерте.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Группировка МЧС России в Нагорном Карабахе будет увеличена на 75 человек, сообщило министерство. "В Ногинском спасательном центре состоялся смотр личного состава и техники, готовых к усилению уже находящейся в Нагорном Карабахе группировки МЧС России. На данный момент к убытию из Ногинского спасательного центра готовы 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости. Продолжается прибытие дополнительных сил и средств", - цитирует сообщение МЧС РИА "Новости".

По данным ведомства, группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского СЦ, отряда "Лидер" и Рузского ЦОПУ, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов. Отправка запланирована на ближайшие дни. "Группировка оснащена необходимой техникой и оборудованием, а также средствами обеспечения комфортного проживания российских спасателей. Весь убывающий личный состав проходит тестирование на отсутствие CОVID-19", - говорится в сообщении.

Отметим, что 16 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил в парламент указ об отправке в Азербайджан военных для работы в совместном российско-турецком центре по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Турецкие военные будут работать в совместном с Россией центре в течение года, сообщило сегодня Минобороны Турции.

11 ноября министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана и займется сбором, обобщением и проверкой информации о соблюдении перемирия в Нагорном Карабахе.

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