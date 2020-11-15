Специальный борт МЧС России в Ереване. Фото: скриншот с видео на канале в Youtube Sputnik Армения https://www.youtube.com/watch?v=9iox57mRreI&feature=emb_title&ab_channel=Sputnik%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F

15 ноября 2020, 21:23

В Ереване приземлился спецборт МЧС России для помощи Карабаху

Самолет Ил-76 МЧС России со специалистами и техникой приземлился в Ереване сегодня вечером. Борт, в частности, привез аэромобильный госпиталь.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Армянское население Карвачарского района (азербайджанское название Карвачара – Кельбаджар) стало массово выезжать в Армению. 13 ноября президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян объявил, что автодорога Мартакерт - Карвачар - Варденис не закроется 15 ноября, как планировалось. Власти Азербайджана согласились продлить до 25 ноября срок вывода армянских войск по единственной дороге из Кельбаджарского района в Армению, сообщил сегодня помощник Ильхама Алиева.

Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Самолет, вылетевший сегодня из подмосковного Жуковского, приземлился в Ереване в 19.00 по местному (18.00 мск). На его борту прибыла оперативная группа в составе 30 человек, которые "будут координировать оказание помощи гражданскому населению", сообщил "Sputnik Армения". Также борт привез аэромобильный госпиталь.

Российские спасатели войдут в состав Межведомственного центра гуманитарного реагирования в Степанакерте, информирует ТАСС. 

Российские военные 15 ноября сопровождают в Лачинском коридоре 19 автобусов с 475 пассажирами, которые возвращаются в Нагорный Карабах, сообщил Национальный центр управления обороной России. Согласно сообщению, накануне, 14 ноября, военные сопроводили через Лачинский коридор девять автобусов, в которых ехали 250 человек.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Число погибших солдат Нагорного Карабаха выросло до 1434", "Два самолета доставили в Армению группу российских миротворцев", "11 автобусов вывезли карабахцев из Еревана в Степанакерт".

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