Военные эксперты негативно оценили отсрочку вывода войск из Кельбаджарского района

17 ноября 2020, 08:50

Армения затягивает вывод войск из Кельбаджарского района в расчете на изменение ситуации, а если за этим последует изменение графика вывода войск из Агдамского и Лачинского районов, то мирная договоренность окажется под угрозой срыва, предположили азербайджанские военные эксперты.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. К 13 ноября в Степанакерт вернулись свыше 30 процентов временно выехавших горожан, к этому времени город был на 60 процентов обеспечен электричеством, возобновилась подача газа. Горожан, которые в результате обстрелов лишились своих домов, власти пообещали обеспечить жильем. Власти Нагорного Карабаха призвали своих граждан вернуться на родину. Опрошенные "Кавказским узлом" беженцы рассказали, что решили вернуться в свои дома в Степанакерте, но не считают проживание в городе безопасным после перехода соседнего Шуши под контроль Азербайджана.

Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Согласно ему, часть территорий непризнанной республики перешла под контроль Азербайджана. Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Весомых аргументов в пользу отсрочки пункта совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России об освобождении Кельбаджарского района нет, считает военный эксперт, бывший сотрудник информационно-аналитического управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. Пяти дней для вывода гражданского населения и армянских войск из Кельбаджара было вполне достаточно, пояснил он.

"Азербайджан в свое время, в апреле 1993 года, эвакуировал население из Кельбаджара за два дня. Люди вывозились вертолетами, автомобилями, шли пешком. Населения тогда было гораздо больше, чем сейчас, люди уходили, не забрав даже самых необходимых вещей", - сказал Исазаде корреспонденту "Кавказского узла".

Армянская сторона, по его мнению, специально затягивает вывод войск. "Допустим, население не успевает покинуть регион. Но почему не выходят войска? Пока никаких свидетельств вывода войск нет. Армянские военные могли бы начать уход, и их позиции постепенно занимали бы азербайджанские войска. Все равно азербайджанские военные не пошли бы дальше российских миротворцев, а последние прикрывали бы уход гражданского населения. Складывается впечатление, что армянская сторона намеренно затягивает с выходом в надежде на возможное изменение ситуации", - отметил Исазаде.

Доводов для срыва графика вывода войск в Агдамском районе, по его мнению, у армянской стороны не будет. "В оккупированной части Агдамского района практически нет населения и на эвакуацию много времени не должно понадобиться. Войска также по логике должны отойти к Ханкенди (Степанакерту). И к 20 ноября они должны вполне уложиться. Правда, вопрос, что будет с этим войском в Ханкенди, что будет с их оружием? Будут ли они выведены под сопровождением российских миротворцев в Армению по Лачинскому коридору или останутся там?", - отметил Исазаде.

С Лачинским районом также не должно быть объективных проблем, считает он. "Лачин находится на границе с Арменией. Там есть автомобильная трасса и до 1 декабря более чем достаточно времени для вывода войск и населения", - отметил эксперт.

По сути, сказал он, уже второй пункт совместного заявления об освобождении Кельбаджара до 15 ноября был нарушен.

На вопрос, почему же Азербайджан согласился с отсрочкой графика по Кельбаджару, Исазаде ответил, что Баку не отказал, исходя из гуманных соображений. "Азербайджан также продемонстрировал добрую волю и стремление к мирному разрешению проблемы", - отметил Исазаде.

Однако, по его словам, в следующий раз Баку может отказаться от уступок. "Вообще, если армянская сторона и далее под любыми предлогами будет пытаться уклоняться от соблюдения обязательств, то это может привести к возобновлению военных действий", - сказал Исазаде.

На вопрос какова будет реакция российских миротворцев, Исазаде ответил, что Россия также ответственная за исполнение подписанных обязательства и должна будет потребовать от Еревана исполнения обязательств и соблюдения графика. "Для контроля за соблюдением выполнения обязательств создается совместный мониторинговый центр с участием России и Турции. Баку будет вправе потребовать от совместного центра обеспечения исполнения обязательств", - сказал Исазаде.

Если Армения и далее будет уклоняться от вывода войск, то Баку может использовать военную силу, считает эксперт. Позицию Азербайджана будет активно поддерживать Турция в том случае, если российские миротворцы откажутся от выполнения своих обязательств и станут потворствовать армянской стороне, полагает Исазаде.

На вопрос, мог ли быть заинтересован сам Азербайджан в отсрочке графика вывода из Кельбаджара для того, чтобы из региона успели бы уехать и гражданские лица из самого Нагорного Карабаха, Исазаде ответил так: "Азербайджан мог быть заинтересован в этом в период военных действий, чтобы среди мирных жителей не было жертв. Подписав совместного заявление, Баку подтвердил, что он не против проживания в Нагорном Карабахе гражданского населения армян. Информации о том, что население уходит из Нагорного Карабаха, нет. Напротив, в сопровождении российских миротворцев армяне возвращаются в Нагорный Карабах".

Лачинский коридор уже заработал для перевозок из Армении и очень скоро будет движение и в обратном направлении, обратил внимание эксперт.

"То есть те, кто захотят уехать из Нагорного Карабаха смогут сделать это и без действия дороги через Кельбаджар", - отметил Исазаде.

Глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов также считает не объективными причины, по которым Армения попросила отсрочки вывода войск из Кельбаджара.

"За пять дней вполне можно было бы уложиться. Но если вывозить всё - снимать унитазы, откручивать лампочки, демонтировать электрические столбы, то и месяца не хватит. Очевидно, они запросили еще времени, чтобы побольше имущества забрать с собой и побольше вреда принести Азербайджану. Ведь они, поджигая дома, наносят урон природе. Они вырубают на дрова деревья и увозят с собой", - сказал Абилов корреспонденту "Кавказского узла".

Решение властей Азербайджана дать на вывод войск из Кельбаджара армянам еще 10 дней эксперт считает ошибкой.

"Это может поощрить Ереван на выбивание следующей уступки, чтобы выиграть время, прийти в себя от шока военного поражения и укрепить позиции", - сказал Абилов.

На вопрос какая будет реакция России, если Армения и далее будет срывать договоренности, Абилов ответил, что хотя формально миротворцами являются россияне, необходимо учитывать и турецкий фактор. "Москва и Анкара создают совместный мониторинговый центр и будет иметь взаимные обязательства. России сложно будет оправдывать действия Армении. Если Ереван будет откровенно саботировать мирный процесс, России наверное, придется все-таки отойти в сторону", - заявил он.

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