Попытка вывезти родных из Сирии обернулась для жительницы Кизилюрта уголовным преследованием

16 ноября 2020, 07:01

63-летняя Патимат Рамазанова из Кизилюрта обвинена в участии в деятельности террористической организации и помещена в СИЗО, несмотря на проблемы со здоровьем, сообщил адвокат Муса Курбаналиев. Патимат ездила в Сирию, чтобы помочь вернуться в Дагестан дочери и трем внучкам, пояснила ее сестра.

Жительница селения Кизилюрт Дагестана Патимат Рамазанова была задержана сотрудниками правоохранительных органов Дагестана 3 ноября, когда она прилетела из Турции в Москву, рассказал 15 ноября корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Муса Курбаналиев.

"По прибытии в аэропорт города Москвы Патимат почувствовала себя настолько плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. Врачи сказали, что у пожилой женщины высокое давление и, учитывая возраст женщины – 63 года, ее необходимо госпитализировать, чтобы избежать более серьезных последствий. Однако дагестанские силовики не обратили внимания на предостережения врачей, женщину этапировали в Дагестан. Рамазановой определена мера пресечения – содержание под стражей в СИЗО города Хасавюрта. Моя подзащитная обвиняется в организации и участии в международной террористической организации, ей инкриминируют преступления по статье 205.5 УК РФ и по части 2 статьи 208 УК РФ", – рассказал адвокат.

По словам Курбаналиева, в первые дни после ареста у Рамазановой был адвокат по назначению. "Этот адвокат грамотный, с большим стажем работы. Когда он увидел обвиняемую в таких серьезных преступлениях и пообщался с ней, то отказался защищать ее. По его мнению, эту больную несчастную женщину нужно отпускать домой, а не держать под стражей", – рассказал адвокат .

Курбаналиев рассказал, что когда ему стало известно о желании Патимат во что бы то ни стало вернуться домой, он посоветовал ее родственникам, чтобы они уговорили женщину повременить с приездом, учитывая, что младшая ее сестра уже осуждена и дожидается апелляции, находясь в СИЗО Хасавюрта. "Но мне сказали, что консул, который помогал ей подготовить необходимые документы для возвращения домой, успокоил Патимат: "Бабушка, летите спокойно, таких как вы не задерживают". Оказывается, и таких пожилых больных женщин арестовывают. Учитывая возраст и букет заболеваний, можно было ограничиться домашним арестом. Так нет же, обязательно нужно было в СИЗО ее упрятать", – возмущается Курбаналиев.

Он заметил, что его подзащитная – юридически неграмотная. В Сирию Рамазанова, по его словам, поехала спасать дочку и внучек, даже не предполагая, в какую ситуацию она попадет в чужой стране, где все еще идут боевые действия. "Встретившись с Патимат, я ее строго-настрого предупредил, чтобы она никому ничего не говорила, если рядом с ней не будет меня, адвоката. Как оказалось, мои предостережения были сказаны вовремя. Через два дня к ней пришли два человека, которые, не представившись, стали задавать ей наводящие вопросы по поводу ее пребывания в Сирии – с кем ей приходилось общаться, что запомнила и с кем встречалась. Помня мои слова, Патимат сказала, что без адвоката она не будет с ними разговаривать. Я в свою очередь предупредил начальника спецчасти, чтобы на мою подзащитную не оказывали никакого давления, потому что она больной человек, у нее в Москве, когда она прилетела, был гипертонический криз, в аэропорт вызывали скорую помощь, ее еле откачали", – рассказал защитник Рамазановой.

По словам Курбаналиева, его подзащитная никакие показания не дала. "Она считает себя невиновной, ни в каких террористических организациях эта пожилая женщина участия не принимала. Ей незачем доказывать свою невиновность. Если у следствия есть фактические материалы ее участия в действиях террористической организации, видеоматериалы или показания свидетелей, которые вместе с Патимат принимали участие в боевых действиях или видели ее среди игиловцев* – пусть доказывают", – резюмировал адвокат.

Хадижат, сестра Патимат Рамазановой, рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее сестру по ошибке называют чеченкой. "Патимат родилась в1957 году в Ведено. Это чеченское село. Когда чеченцев депортировали, то в селах Веденского и Ножай-Юртовского районов поселились дагестанцы. Наши родители, например, жили в Ведено. Там Патимат и родилась, она в нашей семье – старшая из детей. В свидетельстве о рождении написано, что родилась в Чечне [...] Когда чеченцы вернулись, все дагестанцы освободили дома и уехали в Дагестан", – рассказала Хадижат.

По ее словам, из Дагестана многие уехали в Сирию, когда началась перестройка. Думали, что там жизнь лучше и дешевле, чем в Дагестане. "У дочки Патимат – ее зовут Разият – три девочки, муж в автомобильной аварии погиб. А подруга Разият давно уехала в Сирию, вышла там замуж и стала приглашать ее туда. Говорила, что будешь учить арабский язык, Коран, станешь настоящей мусульманкой, и девочки будут учить арабский. Жилье получишь – и все это бесплатно. И Разият уехала, забрав с собой трех дочек. Младшей было что-то около двух лет. Уехала еще и потому, что там уже жила ее тетка, младшая наша сестра Аминат. Она там замуж вышла, и все вроде у нее было хорошо", – говорит женщина.

По словам адвоката Мусы Курбаналиева, Аминат Рамазанова, которой 51 год, вернулась из Сирии в Россию в феврале и была задержана. В августе осуждена по статье 208 УК РФ на три года. Защита опротестовала приговор Кизилюртовского райсуда в апелляционной инстанции. Женщина содержится в СИЗО Хасавюрта.

По словам Хадижат, Разият уехала в Сирию в 2014 году, а через год оттуда "стали поступать плохие новости". "Что там бомбёжки сильные, много погибших, люди голодают. И через год Патимат улетела в Турцию, чтобы с дочкой и с внучками вернуться домой. Она нам тогда позвонила и сказала, что через границу прошла свободно, быстро добралась до Джараблуса (сирийский город, подконтрольный Турции, – прим. "Кавказского узла"), где жила ее дочь с детьми. Когда собрались ехать домой, в Дагестан, то граница была уже закрыта, а тех, кто не сирийцы, направили в лагерь беженцев. Им сказали, что их будут отправлять на родину, но не всех сразу, а группами", – рассказала Хадижат.

По ее словам, когда Патимат звонила домой, всегда жаловалась родным, что сильно болеет, просилась домой, а когда в лагерь приезжали сотрудники российского посольства, то сестра уговаривала их, чтобы ее отправили домой. "Они ей и помогли вернуться домой. Хотя, когда арестовали ее сестру Аминат, ей советовали не приезжать домой. Но она сказала, что ни в чем не виновата, и арестовывать ее не за что", – рассказала женщина.

Хадижат также сообщила, что Патимат попросила ее передать, помимо еды, лекарства от давления и теплые вещи. "Я не встречалась еще со следователем, чтобы получить разрешение на свидание. А ведь Патимат даже не знает, что в одной из камер этого СИЗО находится ее младшая сестра Аминат", – посетовала Хадижат.

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