Сотрудники полиции оправданы по делу о смерти задержанного в здании МВД Абхазии

11 ноября 2020, 07:40

Суд вынес оправдательный приговор четверым бывшим сотрудникам МВД Абхазии, обвиненным в пытках и избиениях задержанного Анзора Тарба. Родные погибшего намерены обжаловать приговор.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии в середине июля оперативники управления уголовного розыска были заподозрены в том, что избили задержанного в Сухуме Анзора Тарба, после чего он умер. Прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело в отношении сотрудников МВД по статье о превышении должностных полномочий.

Сухумский городской суд 10 ноября оправдал бывших сотрудников МВД Адгура Аутлева, Виталия Кулова, Бадри Джикирба и АсланаЧедия по делу о смерти Анзора Тарба и применении насилия в отношении Нугзара Папава в ночь на 11 июля 2019 года в здании МВД Абхазии. Подсудимые оправданы по всем статьям, предъявленным им следственным управлением Генеральной прокуратуры республики Абхазия, говорится в сообщении от 10 ноября на сайте Сухумского городского суда.

По версии следствия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов совместно с неустановленными лицами пытались принудить заключенного Анзора Тарба признаться в соучастии в похищении Омара Мерцхулава. Сотрудники МВД умышленно пытали заключенного и нанесли ему множественные телесные повреждения, что привело к смерти Анзора Тарба, заявляло обвинение. Начальник управления уголовного розыска МВД Абхазии Бадри Джикирба и его заместитель Аслану Чедия обвинялись в халатности и нарушении прав граждан, повлекшим по неосторожности смерть человека. По версии обвинения, Джикирба и Чедия не позаботились об обеспечении охраны и безопасности заключенного, что и привело к нанесению ему побоев и последующей смерти, информировала 10 ноября на своем сайте "Нужная газета".

Сторона обвинения не предоставила доказательств виновности подсудимых и выводы об их виновности носили предположительный характер, отметил во время зачитывания приговора судья.

"Исследованные доказательства подтверждают факт причинения тяжкого насилия несовместимых с жизнью Тарба в здании МВД и причинения телесных повреждений Папава, нахождение в это время подсудимых в указанном месте Чедия, Джикирба, Аутлева и Кулова, однако не указывают на причастность Аутлева и Кулова к незаконному применению физического насилия, пыткам и использованию специальных средств в отношении Тарба и не содержат данных, что Джикирба и Чедиа полагали, что в отношении Тарба и Папава в здании МВД может быть применено насилие и не предприняли мер для его предотвращения", - процитировало приговор издание Aiaaira.com.

В ходе следствия, как счел суд, не был проведен поиск личных вещей погибшего, на которых могли быть обнаружены биологические следы людей, наносивших ему телесные повреждения; не изъяты записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру и внутри здания МВД; не установлено непосредственное место совершения преступления и не проведен осмотр других помещений МВД. Тело Анзора Тарба, вместо направления в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы для вскрытия, было передано неустановленным следствием родственникам.

После вынесения приговора бывшим сотрудникам МВД отменили домашний арест. У них есть право на реабилитацию, возмещение имущественного и морального вреда. Стороны также могут обжаловать решение Сухумского городского суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии в течение 15 дней, сообщило 10 ноября издание "Спутник.Абхазия".

Оправдание не стало для нее удивлением, заявила дочь убитого Анзора Тарба Милана Тарба. Члены семьи будут обжаловать приговор, они не считают результат пятимесячных тяжб проигрышем, заявила после окончания заседания родственница Анзора Тарба Татьяна Гварамия.

"События преступления есть, убийство есть, определенный круг лиц, исполняющих свои обязанности, есть, а виновных почему-то не оказалось. Сегодня были оправданы не Чедия, Джикирба, Аутлев и Кулов, сегодня была оправдана система. Была оправдана коррупция и круговая порука. Всеми возможными способами мы будем бороться, и цель наша будет достигнута, я уверена", - процитировало Татьяну Гварамия издание.