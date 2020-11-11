Активист оштрафован после митинга в Тбилиси

11 ноября 2020, 04:26

Суд назначил штраф в 1000 лари активисту движения "Сирхцвили" Лексо Мачавариани, задержанному на акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Силовики не представили в суде доказательств вины Мачавариани, заявили активисты движения на акции протеста у здания суда.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября в Тбилиси у здания парламента несмотря на введенный из-за коронавируса комендантский час акции прошла акция протеста, на которой активисты потребовали отменить итоги парламентских выборов. Представители движения "Сирцхвили" (Стыдно) - Лексо Мачавариани, Гиорги Мжаванадзе и Нодар Рухадзе, которые попытались пронести дрова на территорию площади для разведения костров, были задержаны.

Оппозиция не признала итоги выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Акции протеста проходят в стране ежедневно с 1 ноября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов.

Заседание по делу Лексо Мачавариани состоялось в 11.00 по местному времени (10.00 мск) 10 ноября, суд постановил оштрафовать его на 1000 лари (порядка 300 долларов), сообщило издание on.ge. Рассмотрение дел еще двух активистов Нодара Рухадзе и Гиорги Мжаванадзе, отложено на 15.00 по местному времени (14.00 мск) 11 ноября.

Троим задержанным предъявлено обвинение в хулиганстве и неподчинении законному требованию полиции, сообщило со ссылкой на сотрудника МВД Грузии издание.

Силовики опасались, что дрова будут использованы протестующими как оружие, сказал начальник отделения патрульной полиции МВД Грузии Важа Сирадзе.

"У полицейских есть опыт, когда дрова использовались в качестве орудия насилия для нанесения вреда полицейским. Кроме того, если бы задержанные подожгли дрова перед парламентом, то возникла бы опасность пожара, это нанесло бы вред как участникам акции, так и полицейским", сказал он.

"То, что Мачавариани был признан виновным, внушает опасения [что с остальными задержанными поступят также]. Если они без доказательств признали его виновным, то, скорее всего, и против меня и Рухадзе будет принято такое же решение", - сказал Гиорги Мжаванадзе.

По словам Сирадзе, участники акции заявили, что не намерены подчиняться полиции и оскорбили силовиков, после чего и были задержаны.

В 18.00 по местному времени (17.00 мск) 10 ноября представители движения "Сирцхвили" устроили акцию протеста перед зданием суда. "Это абсурдные обвинения. Полиция не может предоставить видеозаписи с доказательствами вины Мачавариани, Рухадзе и Мжаванадзе. В отношении них нет ни одного задокументированного свидетельства", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Сирцхвили" Гига Макарашвили.

"Кавказский узел" также писал, что на акции 8 ноября сотрудники полиции около здания ЦИК встретили протестующих струями из водометов. Силовики обязаны были предупредить протестующих у здания ЦИК Грузии 8 ноября о применении слезоточивого газа и водометов, оснований для применения таких спецсредств не было, заявили представители общественных организаций. МВД озвучило свою версию событий, согласно которой участники акции попытались ворваться в здание ЦИК, прибегли к насилию и отказывались подчиняться требованиям полиции, которая в ответ применила пропорциональную силу. Центр мониторинга прав человека потребовал от властей прекратить использовать водометы против участников мирных акций протеста.

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