Правозащитники раскритиковали полицию Тбилиси за разгон митинга

09 ноября 2020, 18:14

Силовики обязаны были предупредить протестующих у здания ЦИК Грузии о применении слезоточивого газа и водометов, оснований для применения таких спецсредств не было, заявили представители общественных организаций.

"Кавказский узел" сообщал, что 8 ноября в Тбилиси около 10 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в акции с требованием отменить итоги парламентских выборов. Во время митинга около здания Центризбиркома Грузии травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста, сообщило МВД страны. Были задержаны 19 протестующих. Организаторы митинга призвали сторонников собраться снова сегодня, 9 ноября.

8 ноября МВД озвучило свою версию событий, согласно которой участники акции попытались ворваться в здание ЦИК, прибегли к насилию и отказывались подчиняться требованиям полиции, которая в ответ применила пропорциональную силу. Центр мониторинга прав человека потребовал от властей прекратить использовать водометы против участников мирных акций протеста.

НПО указали на нарушение закона "О полиции"

Действия силовиков осудил целый ряд правозащитных организаций. "Применение водометов и слезоточивого газа против мирных демонстрантов не имело правовой основы и было незаконным, необоснованным и однозначно несоразмерным из-за ненасильственного характера митинга и количества протестующих", - перевел корреспондент "Кавказского узла" официальное заявление НПО "Институт демократических исследований".

Согласно закону "О полиции", слезоточивый газ и водометы применяются только в особых случаях: водометы используются для предотвращения массовых нарушений правопорядка и отражения группового нападения на государственный или общественный объект, а слезоточивый газ используется для отражения нападения на человека, сотрудника полиции или охраняемого объекта, или же для предотвращения массовых и групповых нарушений закона и порядка, для задержания или принуждения лица, совершившего преступление или общественно опасное деяние, указал корреспонденту "Кавказского узла" глава Института демократических исследований, бывший омбудсмен Грузии Уча Нануашвили.

"Очень важно отметить, что полиция должна заранее предупредить об использовании водометов и слезоточивого газа. А 8 ноября при разгоне митинга не было такого предупреждения", - подчеркнул Нануашвили.

Полиция Грузии утверждает, что демонстранты были предупреждены о применении силы, но это не так, утверждает он. "Наши наблюдатели были на акции, и когда полиция разогнала акцию протеста в первый раз - примерно в 21 час - тогда не было никакого предупреждения. Только после этого через громкоговоритель транслировалась запись о возможности применении силы. И уже при повторном разгоне - в 1:20 9 ноября - можно говорить о том, что было предупреждение. Но первый разгон был без предупреждения", - рассказал Уча Нануашвили.

На то, что полиция не предупредила демонстрантов, указал и представитель НПО "Центр прав человека", член Ассоциации адвокатов Грузии Дито Нозаидзе. "То что люди вошли через проход в заборе в здание ЦИК, еще не является нарушением. Полицейские должны были сказать, в чем состоит их нарушение, прежде чем пускать воду", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Нозаидзе.

В докладе Центра прав человека говорится, что полиции "не было необходимости использовать какие-либо специальные средства, а с другой стороны, правоохранители не выполнили законное требование о предупреждении лиц перед применением специальных средств". Там также указано, что силовики попали резиновыми пулями в лицо журналистам телекомпании "Пирвели".

Оппозиция преувеличила число нарушений на выборах, указал правозащитник

Применение спецсредств без предупреждения является нарушением закона, заявил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель НПО "Многонациональная Грузия" Арнольд Степанян.

По его словам, избирательная администрация и суды выносят неправовые решения по поводу зафиксированных нарушений. "Наши наблюдатели зафиксировали нарушения на шести избирательных участках в Марнеули, Болниси и Ахалцихе. Избирательная администрация не вынесла никаких решений по поводу этих нарушений, а суды приняли странное решение: они удовлетворили техническую часть наших исков - наказали административно нарушителей, но при этом оставили в силе результаты подсчета голосов на этих участках", - сказал Степанян.

Он добавил, что не все претензии оппозиции справедливы. Например, зачастую в качестве примера фальсификаций приводятся бюллетени, в которых не совпадает количество проголосовавших с количеством бюллетеней, поданных за мажоритарных депутатов. "Дело в том, что многие живут по одному адресу, а голосуют по месту регистрации. Такие избиратели не имеют права голосовать на участке за мажоритарного кандидата. Поэтому им суют бюллетени со списком партий, но не выдают бюллетени с перечнем мажоритарных депутатов", - пояснил Арнольд Степанян.

По словам Степаняна, выявлены 3000 участков, на которых количество проголосовавших не совпадает с количеством проголосовавших за мажоритарных депутатов. Однако из этого числа в 500 участках количество голосов, поданных за мажоритарных кандидатов, превышает общее количество выданных бюллетеней. "Оппозиция настаивает на том, чтобы пересмотреть результаты всех 3000 участков. Но компромисс должен состоять в том, чтобы пересчитать результаты именно тех 500 участков, где проголосовавших за мажоритарных кандидатов превышает количество проголосовавших. Вот там, очевидно, имели место нарушения. Но власть не идет на пересчет, а оппозиция усугубляет ситуацию, выдавая неподтвержденные нарушения за доказанные", - резюмировал правозащитник.

Оппозиция не признала итоги выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Акции протеста проходят в стране ежедневно с 1 ноября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов.

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".