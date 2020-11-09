Полиция насчитала 27 пострадавших на акции протеста в Тбилиси

09 ноября 2020, 11:55

Во время митинга около здания Центризбиркома Грузии травмы получили 10 протестующих, 14 силовиков и три журналиста, сообщило МВД страны. Центр мониторинга прав человека потребовал от властей прекратить использовать водометы против участников мирных акций протеста.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября в Тбилиси около 10 тысяч человек, по данным организаторов, приняли участие в акции с требованием отменить итоги парламентских выборов. Сотрудники полиции около здания ЦИК встретили протестующих струями из водометов, в результате пострадали не менее двух человек. Организаторы митинга призвали сторонников собраться снова сегодня, 9 ноября.

Оппозиция не признала итоги выборов, состоявшихся 31 октября, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" получила возможность самостоятельно сформировать правительство. Акции протеста проходят в стране ежедневно с 1 ноября. Все оппозиционные партии, прошедшие в парламент, подписали совместный меморандум, в котором отказались от мандатов.

Во время митинга пострадали 10 протестующих, 14 силовиков и три представителя СМИ, сообщил сегодня на брифинге первый замглавы МВД Грузии Каха Сабанадзе. По его словам, некоторым из пострадавших оказана первая помощь на месте, другие были доставлены в больницы.

Задержаны 19 протестующих, сообщил Сабанадзе. "Протест в Тбилиси вышел за рамки, установленные законом о свободе слова и мирных собраний, и принял насильственный характер", - сказал замминистра в эфире "Общественного вещателя".

Главное управление криминальной полиции расследует дело об организации и участии в групповых беспорядках по статье 225 Уголовного кодекса Грузии, добавил Сабанадзе в эфире телеканала, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

В тбилисскую клинику Гудушаури ночью поступили семь пострадавших на акции протеста, один из них – силовик, получивший травму головы, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на утренние телеэфиры "Общественного вещателя" и "Рустави 2".

По данным врачей, у двух пациентов, в том числе силовика, были зашиты поверхностные раны на коже головы. Врачи предлагали пациентам остаться в клинике, но "все они по собственной инициативе покинули клинику", никого из пострадавших в больнице не осталось.

Еще 14 пострадавших были доставлены в "Кавказский центр медицины", в том числе журналист телеканала "Формула" и оператор телеканала "ТВ Пирвели", которому поздно ночью провели срочную операцию. Среди поступивших в клинику были 11 полицейских, двое из них получили сотрясение мозга и остаются в стационаре, пишет сегодня "Sputnik Грузия".

Правозащитники потребовали от властей адекватно реагировать на протесты

Центр мониторинга прав человека (EMC) в связи с применением водометов против протестующих опубликовал призыв к правительству, указав, что "большая часть [протестующих] демонстрировала сугубо мирное поведение".

"Согласно статье 33 "Закона о полиции", использование водометов разрешается для предотвращения массовых нарушений закона, отражения группового нападения на государственный и/или общественный объект. В соответствии с международными стандартами такие меры, как слезоточивый газ или водометы, которые представляют высокий риск причинения вреда, могут использоваться только в качестве крайней меры, когда имеет место массовое насилие, если все другие средства не смогли сдержать насилие", - напомнили правозащитники в обнародованном заявлении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Оснований для использования спецсредств у полиции не было, предположил ЕМС. "Более того, развертыванию водомета не предшествовало предупреждение. Митингующим не была предоставлена ​​возможность свободно покинуть место сбора", - говорится в заявлении.

8 ноября МВД озвучило свою версию событий, согласно которой участники акции попытались ворваться в здание ЦИК, прибегли к насилию и отказывались подчиняться требованиям полиции, которая в ответ применила пропорциональную силу.

EMC призвало правительство и МВД Грузии "запретить применение несоразмерной и чрезмерной силы полиции против участников мирных собраний", а всем политическим партиям принять "меры для деэскалации политических процессов и вернуть существующие процессы в режим переговоров".

Новости о выборах в Грузии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Выборы в Грузии: устоит ли "Мечта?".